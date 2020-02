C’est à désespérer. Même à 11 contre 10 pendant près d’une heure, même en dominant assez nettement les débats, même en ne concédant que deux occasions franches, les Verts finissent par perdre. Tel fut le scénario face à des Montpelliérains solides mais loin d’être géniaux (1-0). Mais pour battre l’ASSE depuis quelques semaines, il n’est absolument pas nécessaire d’être dans la forme de sa vie. La voilà 15e à quatre petits points d’un barragiste, Nîmes, en pleine bourre. Jusqu’ici, le spectre d’une relégation apparaissait assez lointain. Parce que Claude Puel a peu à peu retrouvé tous ses blessés et parce que les grosses difficultés des mauvais élèves de L1 laissaient le champ libre aux Verts.

Mais Nîmes, Dijon et Metz fond beaucoup mieux qu’eux en 2020, seule Toulouse fait moins bien d’ailleurs, et l’équipe-type de Claude Puel n’apporte guère plus de certitudes que les seconds couteaux qui jouaient les bouche-trous ces dernières semaines. Voilà donc Saint-Etienne qui sombre doucement mais sûrement vers les eaux les plus troubles du classement. "Bien sûr que c’est inquiétant", a averti Yohan Cabaye à la fin de la rencontre au micro de BeIn Sports. "Il va falloir prendre nos responsabilités, arrêter de se cacher derrière certains faits de jeu et se bouger."

Le bricolage de Puel

Chaque semaine, le même scénario : des erreurs défensives (Trauco ce dimanche comme si souvent cette saison), des buts encaissés (au moins un lors des 10 derniers matches de L1, une première depuis plus de 10 ans) et une incapacité chronique à se montrer dangereux face au but adverse. Une recette connue, un cercle vicieux que personne n’arrive à endiguer. Et surtout pas Claude Puel : "Je ne connais pas d’autres solution que de se battre", a réagi le coach après cette troisième défaite en une semaine. "On est dans une spirale difficile. On a besoin de confiance. Quand on prend un but sur la première situation, que l'on ne met pas les occasions, c'est le signe que l'on accuse le coup."

"C’est ça le haut niveau : quand tu n’es pas tueur, tu te fais tuer", a analysé Loïs Diony, une nouvelle fois titulaire en attaque. Boudé par Gasset et Printant, Diony accumule les minutes avec un Puel qui multiplie les expériences sans jamais trouver la bonne formule. Voilà des semaines qu’il donne l’impression de bricoler. Les blessures très longue durée de Wahbi Khazri et Romain Hamouma le privent de deux de ses joueurs les plus créatifs et décisifs. Alors que le retour de Zaydou Youssouf, meilleur Vert de la phase aller avec Denis Bouanga, tarde toujours. L’avenir n’est donc guère réjouissant à court terme.

Puel parle de projet à long terme mais le futur aura bien mauvaise mine si les Verts ne redressent pas la tête avant mai. Aujourd’hui, Saint-Etienne n’a pas grand-chose à quoi se raccrocher et Cabaye a raison, Saint-Etienne aurait franchement tort de ne pas s’inquiéter. A la faveur d’un championnat qui se cherchait une hiérarchie, le top 5 fut longtemps un objectif à portée de fusil. La zone rouge est aujourd’hui une réalité beaucoup palpable pour eux.