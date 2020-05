LIGUE 1 - Six sénateurs, François-Noël Buffet, Catherine Di Folco, Élisabeth Lamure, Michel Forissier, Michel Savin et Claude Kern, ont déposé un amendement lundi pour que la saison 2019-2020, arrêtée à cause de la pandémie du coronavirus, puisse reprendre ses droits.

L'idée d'une reprise fait aussi son chemin du côté de certains politiques. Alors que Jean-Michel Aulas a écrit lundi au Premier ministre, Edouard Philippe, et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, six sénateurs, Michel Forissier (Rhône, LR), Elisabeth Lamure (Rhône, LR), Catherine Di Folco (Rhône, LR), Francois-Noel Buffet (Rhône, LR), Michel Savin (Isère, LR) et Claude Kern (Bas-Rhin, UDI) ont déposé un amendement lundi pour que la saison 2019-2020, arrêtée fin avril par la LFP, puisse reprendre.

"Il est certain que l’ampleur de la situation sanitaire incite à la prudence et nécessite des prises de décisions rapides, mais cette décision (ndlr : arrêt du championnat) est lourde de conséquences sportivement et économiquement sur le long terme. Au regard de l’évolution de la crise sanitaire et de l’évolution des informations disponibles, cette décision devrait pouvoir être remise en question par les fédérations et les ligues qui le souhaitent, tout en reposant leur décision sur l’avis et les recommandations du comité de scientifiques spécialisés sur le Covid- 19", indiquent-ils. Cependant, cet amendement a très peu de chances d'aboutir car il devrait pour cela être adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale.

