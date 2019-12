Camavinga, meilleur symbole de la Ligue des talents

Avec l'évidence Kylian Mbappé, il pourrait être la meilleure publicité possible pour cette ligue des talents tant prônée par la LFP. Alors certes, on ne sait pas combien de temps il va rester à Rennes ni même dans l'Hexagone. Mais en attendant, Eduardo Camavinga fait le bonheur du Stade Rennais… mais également de la L1. Il faut bien l'avouer : quand un joueur de ce talent éclot et fait en plus l'étalage de ses qualités à chaque sortie, il y a de quoi se réjouir de cette capacité du Championnat de France à sortir des pépites.

Comme ça avait été le cas pour Ousmane Dembélé ou bien évidemment Mbappé, c'est un vrai plaisir de voir ce genre de prodige s'imposer. A force, il y aurait presque de quoi en oublier le triste bilan des clubs tricolores en Europe. Dimanche, Lyon a ainsi pu mesurer le potentiel du phénomène. C'est simple face à une équipe lyonnaise décevante, Camavinga a crevé l'écran en haussant son niveau au fil des minutes. Avec son but déjà.

" Ça fait un moment qu'il courait après "

A la 89e, le jeune milieu défensif a fait preuve d'un sang-froid déconcertant pour s'infiltrer dans la surface lyonnaise avec un crochet avant de placer une frappe du droit qui a offert la victoire aux siens. Alors qu'il a fêté ses 17 ans le mois dernier, le gaucher signe ainsi son premier but en L1. "Je suis content pour lui. Il marque son premier but. Ça fait un moment qu'il courait après", a avoué sobrement son entraîneur Julien Stephan au micro de BeIn Sports. Comme si cela n’avait rien d’extraordinaire. En même temps, la maturité de Camavinga et sa façon de gérer les évènements ne cessent de bluffer les observateurs, semaine après semaine. Ce but apparait donc comme une simple étape de plus dans son ascension fulgurante…

Ne retenir que cette réalisation, certes historique, serait cependant réducteur. Au cœur du jeu et après une entrée en matière compliquée, Camavinga a livré une copie pleine. Démontrant encore une fois son aptitude à élever son niveau face aux grosses cylindrées du championnat, lui qui avait déjà été rayonnant face au PSG en août dernier (2-1). Titulaire indiscutable depuis le début de la saison après s'être imposé dans l'effectif rennais en avril dernier, le diamant du club breton a fait étalage de sa technique soyeuse et de sa culture tactique.

Comme presque toujours, il a joué juste au cœur du jeu pour ressortir les ballons et contrarier des Gones pas vraiment inspirés. Avec son abattage, l’international Espoirs tricolore ainsi grandement contribué au succès des Bretons, qui ont respecté à la lettre les consignes de leur coach pour enchaîner un quatrième succès de rang en L1. A tout juste 17 ans, il est déjà un leader du Stade Rennais. Et a l'avenir pour lui. Malheureusement, celui-ci a peu de chances de s’inscrire durablement en L1. Alors, profitons-en. C’est aussi ça, le lot de la Ligue des talents.