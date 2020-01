Angers ne s’est pas fait avoir deux fois. En décembre dernier, André Villas-Boas avait réalisé un coup de poker gagnant sur la pelouse du SCO. Trois jours après une performance spectaculaire face à Brest (34 tirs, dont 10 cadrés, pour une victoire 2-1), l’OM s’était déplacé chez l’équipe qui a le moins le ballon cette saison en Ligue 1… avec l’intention de le lui laisser. Bingo : 58% de possession pour les locaux, la victoire pour les visiteurs (0-2). La posture du "petit" avait donc réussi aux Phocéens. Les Angevins l’ont allègrement reprise samedi lors du match retour au Vélodrome, où ils ont décroché le nul (0-0).

Un rapport de force qui n’a pas surpris Steve Mandanda. "C’est le match auquel on s’attendait, face à un bloc très bas et resserré, a déclaré le portier de l’OM sur Canal + à l’issue de la rencontre. En première période, on a réussi à jouer entre les lignes et même à jouer dans le dos de leur défense (...) Si on avait été plus réaliste sur deux, trois situations…" Son coach a également précisé qu’il avait anticipé cette situation : "Angers est une équipe défensive, problématique. Les espaces étaient très faibles (...) on s’était préparé à ça cette semaine à l’entraînement."

" L'entraîneur d'Angers (Stéphane Moulin, ndlr) nous a félicités à l'aller de notre stratégie, je le félicite à mon tour... "

"Si on accélère le jeu, on donne des occasions de contres à Angers et on perd le match, a développé Villas-Boas en conférence de presse. Les gars ont fait un match de courage et de patience, j'ai dit à la mi-temps que si cela continuait à être fermé, la seule chose qu'on ne pouvait pas, c'était perdre ce match." Si son équipe voit sa série de victoires à domicile en L1 s’arrêter à six, c’est qu’il n’a pas gagné la bataille tactique. Et il l’a souligné, avec une pointe d’ironie : "L'entraîneur d'Angers (Stéphane Moulin, ndlr) nous a félicités à l'aller de notre stratégie, je le félicite à mon tour. Ils ont joué à onze derrière le ballon, avec zéro tir cadré, deux tirs non cadrés (sic)."

Valentin Rongier (OM) à la lutte avec Sada Thioub (SCO)Getty Images

"Payet nous a manqué"

L’OM, qui a eu une grosse frayeur en première période sur une frappe de Sada Thioub, n’a pu qu’entretenir une stérile domination (67% de possession, pour seulement 8 tirs). "C’était un match qui nécessitait d’être efficace, a ajouté l’entraîneur portugais. Un match tactique, avec pas grand-chose pour les supporters." Un homme aurait peut-être pu sortir l’OM de ce marasme (illustré par une première heure dénuée de tir cadré) : Dimitri Payet. Mais il était absent, suspendu.

L'international français dispose du profil idoine pour débloquer ce type de situation selon Villas-Boas : "Contre un bloc fermé, on a besoin de dribbles, de gagner les duels, de trouver la dernière passe ou le but, et Payet apporte précisément cela." Mandanda a exprimé des regrets similaires : "Dim’ (Payet) nous a manqué, il arrive à trouver des passes dans les petits périmètres." Avant d'insister sur le fait que cet OM aux multiples visages reste bien placé après 21 journées de championnat : "On aurait aimé gagner pour distancer le 3e (Rennes, qui a fait match nul vendredi à Nice, ndlr) mais on le met à 5 pts et on va se contenter de ça".