A l’instar d’Edinson Cavani, Islam Slimani n’a pas vécu le meilleur mois de janvier de sa carrière. D’abord écarté des deux premiers onze de départ concoctés par Robert Moreno, l’attaquant s’est ensuite blessé au quadriceps. Désireux de quitter l’ASM cet hiver, l’international algérien n’a pas trouvé de porte de sortie, et s’est vu contraint de rester en Principauté contre son gré.

Vidéo - 14 joueurs de L1 et 120 millions en deux ans : A quoi joue Monaco ? 06:43

Slimani, encore et toujours décisif

Malgré ce départ avorté, il n’a pas perdu son instinct de buteur. Samedi, face à Amiens, Slimani a offert trois points précieux aux siens, au bout du temps additionnel, d’une belle tête décroisée sur un corner de Cesc Fabregas. Un but libérateur pour le joueur, qui n’a pas hésité à exprimer toute sa rage lors de sa célébration devant le parcage des supporters monégasques.

Les joueurs de l'AS Monaco célèbrent le but tardif d'Islam Slimani à Amiens en Ligue 1 le 8 février 2020Getty Images

Avant cette rencontre, Slimani n’avait plus enfilé la tunique monégasque depuis le 12 janvier dernier et le match nul spectaculaire face au PSG (3-3). Et ce soir-là, l’Algérien avait été une fois de plus décisif en égalisant pour l’ASM cinq minutes après son entrée en jeu. Un hasard ? Pas vraiment, au vu des très bonnes statistiques de l’attaquant depuis son arrivée en Principauté : Slimani a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Slimani-Ben Yedder, une association évidente

Robert Moreno dispose de plusieurs solutions offensives pour accompagner Ben Yedder sur le front de l’attaque monégasque, comme Stevan Jovetic ou bien Keita Baldé. Pourtant, c’est bien avec Slimani que l’international français s’entend le mieux. Si leur complicité sur le terrain est flagrante, les deux attaquants sont également très complémentaires. Leur association a d’ailleurs été la seule satisfaction côté monégasque lors du dernier mandat de Jardim. A eux deux, ils ont été, l’un ou l’autre, buteurs ou passeurs décisifs dans 32 des 40 buts de l’ASM cette saison.