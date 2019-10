Samedi, Lyon s'est offert un grand bol d'air frais. L'OL s'est imposé à domicile face à Metz (2-0), décrochant son premier succès en trois matches avec Rudi Garcia à sa tête, mais surtout le premier en L1 depuis le 16 août et un carton face au SCO (6-0). Une raclée à laquelle Memphis Depay a indirectement fait référence à l'issue de la rencontre. "On ne doit pas être satisfaits du résultat, on aurait pu gagner 5-0 ou 6-0", a déclaré le Néerlandais, promu capitaine par le nouveau coach rhodanien et auteur de son cinquième but de la saison en Championnat.

Son entraîneur a tenu un discours un peu plus positif, mais y a également ajouté une touche d'exigence : "La victoire était impérative et j'ai bien aimé l'attitude des joueurs dans un match maîtrisé. Il y a eu une très bonne première période avec deux buts. J'aurais aimé que l'on gagne la seconde. Nous nous sommes un peu arrêtés de jouer."

Vidéo - Depay : "On ne peut pas être médiocre à l'OL" 01:28

"Une équipe convalescente"

Garcia en a rajouté une couche au moment de classer la partition de son groupe, par rapport aux deux précédentes. "Ce soir (samedi) ce n'était pas notre meilleur des trois derniers matches mais nous avons gagné 2-0", a-t-il estimé, alors qu'il avait considéré après le nul 0-0 face à Dijon, le week-end dernier, que "si (son équipe) jou(ait) dix fois le même match, avec les mêmes stats, et la même seconde période, (elle) le gagn(ait) neuf fois."

Mais l'ancien technicien de l'OM a tout de même souhaité mettre en perspective la performance seulement correcte de ses troupes : "Nous n'avons pas eu trop de situations pour exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Vu le contexte, il est un peu logique que cela se soit passé comme ça (…) Les joueurs ont été récompensés mais nous avons vu que nous étions une équipe convalescente."

Depay, dont le statut de capitaine n'était que provisoire – Garcia souhaitant faire "encore tourner le brassard" – a conclu dans le même ton : "En tant que joueur de l'OL, on ne peut pas être médiocre (…) Il faut se rendre compte qu'à l'OL, il faut faire la différence à chaque match. On travaille là-dessus." De la "satisfaction", mais pas de triomphalisme, donc, du côté de l'OL, 13e de Ligue 1 après onze rencontres disputées, avant les matches de dimanche.