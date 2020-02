Des cadres qui s’affirment, un mercato complet : la saison de l’OL est-elle enfin lancée ?

Tout semble aller pour le mieux du côté de l’OL. Ces mots, encore imprononçables il y a un mois, sonnent pourtant juste aujourd’hui. En quelques semaines, les Lyonnais se sont replacés dans le haut du classement en Ligue 1 et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue et les quarts de Coupe de France. Pour couronner le tout, les Gones se sont renforcés au milieu de terrain et en attaque, des secteurs décimés après les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

Les cadres font le boulot

Celui qui illustre le mieux le renouveau de l’Olympique Lyonnais, c’est bien Moussa Dembélé. En 2020, l’international espoir a marqué dans chacune des sept rencontres disputées par l’OL. Puissant, disponible, habile techniquement et devant le but, l’attaquant se montre décisif et entame de la meilleure des manières la deuxième partie de la saison. Il soigne aussi ses statistiques : Dembélé en est désormais à 18 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

moussa dembéléGetty Images

Il n’y a pas que Moussa Dembélé qui a pris les choses en main. Mieux défensivement depuis quelques semaines, l’OL peut remercier son capitaine Jason Denayer. Le Belge assume son statut et a su instaurer de la solidité dans une défense parfois victime d’erreurs individuelles, comme celle d’Andersen face à Bordeaux. Au milieu, Houssem Aouar n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière mais répond présent dans les moments importants. Il a notamment offert la qualification aux siens par deux fois : face à Lille en demi-finale de Coupe de la Ligue, puis face à Nice en huitième de finale de la Coupe de France.

Un mercato qui répond aux besoins

Avec les ruptures des ligaments croisés de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, les dirigeants lyonnais étaient dans l’obligation de se renforcer lors du mercato hivernal. La première recrue fut Karl Toko-Ekambi, arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de Villarreal. Il peut évoluer en pointe, à la place ou aux côtés de Moussa Dembélé selon les schémas de jeu, ou bien sur un côté. Il offre ainsi une alternative offensive à Rudi Garcia. Ses débuts dans le Rhône sont plutôt réussis : l’international camerounais a marqué lors de son premier match, et provoqué un penalty lors du second. A noter également l’arrivée de Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2 (18 buts), qui rejoindra les Gones l’été prochain.

L’un des défauts du milieu de terrain lyonnais est sa faible créativité, et la blessure de Reine-Adélaïde n’arrange rien. Ainsi, les Gones ont peut-être réalisé l’un des plus beaux coups de janvier, en s’offrant la pépite brésilienne Bruno Guimaraes. Ce milieu brésilien de 22 ans, considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, dispose d’une excellente qualité de passe et d’une très bonne vision du jeu. Dans le même temps, Lucas Tousart a été vendu au Herta Berlin mais reste à l’OL jusqu’à la fin de la saison, permettant ainsi à l’entraîneur lyonnais d’avoir plusieurs solutions et des profils différents dans l’entrejeu.

Une jeunesse dorée qui offre d’autres solutions

Le mois de janvier a aussi été celui des révélations pour l’OL. Rayan Cherki (16 ans) et Maxence Caqueret (19 ans), tous deux issus du centre de formation lyonnais, ont éclos et montré de belles choses sous la tunique des Gones. Les deux jeunes joueurs ont répondu présent quand Rudi Garcia a fait appel à eux, et peuvent ainsi être intégrés dans la rotation. Un gros calendrier attend l’Olympique Lyonnais et les cadres auront besoin de souffler. Cherki et Caqueret en profiteront pour s’exprimer.

Si les résultats sont au rendez-vous, le contenu des matches de l’OL laisse encore à désirer. Le jeu pratiqué n’est pas très séduisant, et les Lyonnais s’en sortent trop souvent grâce à des exploits individuels. Sur le plan tactique, Rudi Garcia semble encore chercher ses marques, et a mis en place quatre dispositifs différents sur les sept dernières rencontres (4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 et 3-4-3). Le mois de février s’annonce plus compliqué pour les Gones, qui vont rencontrer le PSG, l’OM et la Juventus de Turin en l’espace de trois semaines. L’avenir dira si Lyon confirme sa série ou retombe dans ses travers.