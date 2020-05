Desplat revient sur son altercation avec Eyraud : "Un jeune président qui commet des maladresses"

LIGUE 1 - Alors qu'une violente altercation aurait eu lieu entre Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, et Bertrand Desplat, celui de Guingamp, ce dernier a assuré que les termes utilisés n'étaient "pas les bons". Toutefois, il confirme une "maladresse" de son holomologue.

C'est une (violente) passe d'armes qui aurait eu lieu lors de la dernière Assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Selon Le Parisien, qui a rapporté les faits dans son édition du jour, Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat se sont copieusement insultés pendant cette réunion téléphonique. "Je vais te casser la gueule", aurait notamment lancé le président de Guingamp à celui de l'OM, qui l'accusait de donner "des documents à Mediapart".

Invité de "L'Équipe du Soir" ce vendredi, le président de Guingamp est revenu sur ce clash. "Je ne confirme absolument pas les termes employés", a-t-il toutefois prévenu. Avant de poursuivre : "Je pense que Jacques-Henri a eu, et il s'en est d'ailleurs expliqué ensuite, une maladresse. Il a fait état de documents ou d'articles qui devaient sortir sur Mediapart, ce que j'ignorais totalement, en me demandant mon avis. Je lui ai demandé pourquoi il associait mon nom avec cette histoire."

"J'adore le débat d'idées, je défends très clairement les intérêts de mon club et d'un grand nombre de clubs qui n'ont peut-être pas la chance d'être de grands clubs historiques comme l'OM, poursuit-il (...) Ce que je n'accepterai jamais, c'est qu'on puisse mettre en doute mon intégrité, qui est totale. C'est la maladresse qu'il a commise, mal lui en a pris." Pour le président du club breton, "JHE" est encore "un jeune président" qui "commet un certain nombre de maladresses". "Il fera comme tout le monde, il apprendra au fur et à mesure du temps. Je lui ai dit que je ne supportais pas et que je ne comprenais pas pourquoi il associait mon nom à cette histoire, que c'était complètement inadmissible", a conclu Desplat.

