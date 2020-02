Du retour de Mandanda à la confirmation de Kamara : comment la défense de l’OM s’est transformée

S’il y a bien une chose dont peut se vanter l’Olympique de Marseille cette saison, c’est sa solidité défensive. En Ligue 1, seuls Reims et le PSG encaissent moins de buts que les Olympiens. Et à défaut d’avoir la meilleure défense du championnat, les hommes d'André Villas-Boas sont détendeurs d’un autre record : l’OM est la seule équipe des cinq grands championnats à ne pas avoir encaissé le moindre but en 2020.

Marseille a retrouvé son "Fenomeno"

Le joueur le plus capé de l’histoire du club a retrouvé ses meilleures sensations. "Il Fenomeno" Mandanda, surnom attribué au portier par les supporters marseillais depuis plusieurs années, est redevenu impérial. Finies les moqueries sur ses moues après avoir encaissé un but qui faisaient le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est un Mandanda taille patron qui garde la cage olympienne.

Dimitri Payet et Steve MandandaGetty Images

Brassard de capitaine autour du bras gauche, le portier marseillais a pris ses responsabilités cette saison. Mandanda est redevenu impérial sur sa ligne, en atteste son excellente prestation sur la pelouse de Bordeaux et ses multiples sauvetages depuis plusieurs semaines. Après une bonne préparation estivale, de la régularité en championnat et un regain de confiance, le gardien a retrouvé son niveau d’antan. De quoi rassurer sa charnière centrale.

Caleta-Car, patron d’une charnière

Au-delà du gardien, il est évident que la charnière centrale explique aussi la solidité défensive. Une statistique peut l’illustrer : l’OM n’a jamais perdu un match de Ligue 1 cette saison avec Alvaro Gonzalez sur le terrain. Mais il serait erroné d’ériger Alvaro en patron de la défense marseillaise. Car derrière, le vrai leader, c’est Duje Caleta-Car.

Après un temps d’adaptation un peu long dans la cité phocéenne, le Croate s’exprime pleinement sous les ordres d’André Villas-Boas et s’est aujourd’hui imposé comme un titulaire indiscutable. Plus costaud, plus vif, "DCC" est aussi plus juste dans ses interventions et dans son sens du placement. Son association avec Alvaro dans l’axe fonctionne bien et son jeu bonifie les prestations du défenseur espagnol.

Mbaye Niang (Rennes) au duel avec Duje Caleta Car et Valentin Rongier (OM) en L1Getty Images

Kamara en 6, gage d’un équilibre

C’est l’un des paris réussis par André Villas-Boas cette saison. Longtemps titularisé en défense centrale l’an passé, Boubacar Kamara a été replacé en sentinelle par le coach portugais. Après quelques ajustements nécessaires et un temps d’adaptation à un poste qu’l n’avait jamais connu en professionnel, l’enfant de Marseille semble enfin avoir trouvé ses repères. Ses dernières prestations avec son club formateur font foi.

Face à Saint-Etienne mercredi, l’international espoir a prouvé qu’il avait les qualités pour s’installer durablement à ce poste. Précieux à la récupération du ballon et plutôt bon dans les duels, Kamara a assuré un premier rideau défensif. Avec le ballon, le Marseillais a assuré la transition en recherchant constamment la verticalité et en étant propre dans ses relances : 89,9% de ses passes ont été réussies. Avec ou sans ballon, Kamara apporte un réel équilibre dans ce milieu marseillais et devrait bien s’installer en sentinelle jusqu’à la fin de la saison.

Boubacar KamaraGetty Images

Benedetto, le premier défenseur

C’est aussi grâce à son attitude que l’OM est plus solide défensivement, et André Villas-Boas y est pour beaucoup. "On ne peut pas être performant si on encaisse beaucoup de buts. Ce n'est pas que notre défense, ça part de Dario qui défend, et c'est toute l'équipe qui défend bien ensemble et puis on sait qu'on a un grand Steve" soulignait Valentin Rongier mercredi après la victoire à Saint-Etienne.

Jusqu’ici, la défense marseillaise résiste et maintient l’OM dans la course à la 2e place en championnat. Mais les Olympiens n’ont pas affronté les équipes les plus prolifiques de Ligue 1 ces dernières semaines. Le calendrier à venir s’annonce chargé, et André Villas-Boas devra compter sur la même solidité défensive pour rester à flot. Et si Marseille renoue avec la Ligue des champions à l’issue de la saison, le coach portugais aura réussi son coup.