Le talent a ses avantages et ses inconvénients. Questionné ce lundi sur Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, Julian Draxler a d'abord fait dans l'éloge : "Tous sont des joueurs exceptionnels, c'est dur de trouver dans le monde des joueurs de ce niveau." Mais pour le milieu de terrain de 25 ans, cela n'a pas que du bon : "Ils ont leur objectif, ils 'vivent football', ils veulent marquer à chaque match, alors ils ont un ego (…) parfois, ce n'est pas facile pour l'équipe."

"Si vous avez la chance de jouer parmi eux, c'est un plaisir quotidien", a ajouté Draxler, dans un discours plus politiquement correct. L'international allemand, actuellement en Chine avec son club, a par ailleurs estimé qu'il était "devenu un meilleur joueur" depuis son arrivée au PSG, en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg. Le point noir de ses deux ans et demi dans la capitale française ? "C'est la Ligue des champions. Nous ne sommes pas allés loin et c'était un de mes buts quand j'ai signé" répond-il.

" Nous sommes prêts pour aller loin en Ligue des champions "

Le regret de l'élimination par Manchester United en huitième de finale, en mars dernier, reste prégnant. "Cela fait toujours mal que nous ne soyons pas passés", déplore-t-il, avant de se montrer optimiste pour l'avenir : "vu le potentiel de l'équipe, nous sommes prêts pour aller loin en Ligue des champions".

En attendant d'enfin conquérir la C1, le PSG poursuit sa préparation. Après un match amical perdu, samedi, contre l'Inter Milan (1-1, 5-6 aux t.a.b.), il doit affronter le Sydney FC mardi à Suzhou. Le Trophée des champions face à Rennes, samedi 3 août à Shenzhen (13h30, heure française), marquera le début de la saison, pour les hommes de Thomas Tuchel.