Emond peut-il réveiller l'attaque de Nantes ?

19. C’est le nombre de buts inscrits par le FC Nantes cette saison en Ligue 1. Cela fait moins d’un but par match pour les Canaris - une moyenne bien trop faible pour le 6e de Ligue 1. Conscients de cette problématique, les dirigeants nantais ont renforcé le secteur offensif cet hiver, avec l’arrivée de Renaud Edmond en provenance du Standard de Liège. Et l’attaquant belge a le potentiel pour redynamiser l’attaque nantaise.

Les lacunes du FCN dans ce secteur du jeu ne datent pas d’hier. Les Canaris n’ont, depuis un an, pas trouvé de remplaçant à Emiliano Sala. Kalifa Coulibaly ne répond pas aux attentes placées en lui et est bien trop peu efficace cette saison (4 buts en 18 matchs de Ligue 1). A titre de comparaison, le Malien a moins marqué que son milieu droit Ludovic Blas, auteur de cinq buts en championnat.

Nantes avait besoin d’un buteur

Il devenait donc urgent d’enrôler un attaquant pour mener à bien les ambitions nantaises. Recruté pour 4,5 millions d’euros, l’attaquant belge a débarqué à la Jonelière avec de jolies statistiques : 37 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues lors de ses deux dernières saisons avec le Standard de Liège. De quoi faire rêver le peuple jaune et vert.

Recruté pour ses qualités de finisseur, Emond n’a pas tardé à s’illustrer sous ses nouvelles couleurs, en marquant lors de sa première titularisation à la Beaujoire. D’une tête bien placée, le Belge avait réduit la marque face à l’Olympique Lyonnais lors des 16es de finale de la Coupe de France, et donné au public nantais un aperçu de ce qu’il pouvait apporter au club.

Vidéo - Emond avait redonné un peu d'espoir à Nantes 00:59

Emond, le profil idéal ?

Peu trouvé lors de la réception de Bordeaux en Ligue 1 dimanche dernier, Emond doit encore trouver ses repères. Pour redonner vie à l’attaque nantaise, le Belge devra réussir là où Coulibaly a échoué : être un point d’appui pour ses milieux offensifs et être à la conclusion de leurs offrandes. Le FC Nantes dispose d’atouts offensifs intéressants comme Ludovic Blas, Imran Louza ou encore Moses Simon. Ils seraient bien inspirés de créer des automatismes avec leur nouvelle recrue.

Plutôt grand (1m86), habile devant le but et collectif, Emond semble correspondre au profil dont le FC Nantes avait besoin. Face à Rennes vendredi, les Canaris auront comme défi de trouver la faille sur une pelouse qui ne leur réussit pas. Les Jaune et Vert n’ont pas gagné au Roazhon Park depuis le 29 septembre 2013. La nouvelle recrue belge aura sûrement à cœur de mettre fin à cette série.