Et si la Ligue 1 ne reprenait pas cette saison ?

C’est la question que tout le monde se pose depuis que les annonces de suspension des différents championnats européens se succèdent. Mais que se passera-t-il si la Ligue 1 devait définitivement s’arrêter après 28 journées ? Le titre serait-il attribué au Paris Saint-Germain ? Toulouse serait-il relégué ? Aujourd’hui, un vide juridique réside autour de cette question dans le règlement de la LFP. Aucun texte n’évoque des solutions face à une telle situation.

A première vue, l’article 514 du règlement de la LFP semble clair : "Elle décerne le titre de champion de France de Ligue 1 (…) au club dont l’équipe est classée première en Ligue 1 Conforama (…) à l’issue de la dernière journée". Mais, compte tenu du contexte actuel, une question se pose : quelle est la dernière journée de Ligue 1 ? La 38e, celle prévue par le calendrier initial, ou bien la dernière disputée ?

Dans les textes disponibles sur le site de la LFP, le cas d'un championnat arrêté en cours de saison n'est pas mentionné. L'hypothèse d'une pause jusqu'à ce que la pandémie soit endiguée implique un décalage du calendrier pour faire disputer toutes les rencontres, quitte à boucler le championnat fin juin voire début juillet. Mais si l’épidémie venait à perdurer, les instances du football français devront sans doute prendre une décision inédite en mettant fin au championnat.

Un problème insoluble d'équité

L'option qui consiste à geler les classements enregistrés au soir de la 28e journée, la dernière disputée avant la suspension, vient logiquement à l'esprit. Mais cette solution pose un réel problème d'équité et peut difficilement être acceptée par les différents acteurs. "Il me semble délicat de prendre ce type de décision alors que chaque équipe n'aura pas joué contre toutes les autres, explique François Blaquart, ancien directeur technique de la FFF. Ce ne serait pas objectif."

Une autre possibilité à envisager est d'annuler purement et simplement la saison actuelle. "On arrête tout, on ne décerne pas de titre et on repart de zéro la saison prochaine avec les mêmes équipes, résume François Blaquart. Dans ce cas, le PSG, virtuellement champion ou l'OM, actuellement deuxième et virtuellement qualifié pour la Ligue des champions, seraient particulièrement lésés. Tandis que Toulouse, quasiment condamné à descendre en Ligue 2, sauverait sa place au sein de l'élite et signerait vraisemblablement pour ce scénario.

On n'en est pas encore là. Mais l'incertitude pesant sur l'évolution de la pandémie du COVID-19 contraint à envisager toutes les hypothèses. Pour la LFP, il serait moins délicat de recaser des dates en juin voire juillet que d'arrêter le championnat. "Bon courage aux institutions pour prendre les décisions qui satisferont la majorité, conclut François Blaquart. Espérons que les choses reprendront leur cours." C'est l'espoir de tous, y compris des décideurs du football français.