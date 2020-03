A cause de la crise sanitaire liée au coronarivus, la L1 a été suspendue ce vendredi matin et déjà plusieurs scenarii sont imaginés au sein du football français. Pour Jean-Michel Aulas, dont le club est classé septième à dix points d'une troisième place qualificative pour la Ligue des champions, "la meilleure solution serait de dire : 'c’est une saison blanche'. Dans le cadre des championnats, nous sommes partis probablement, si l’on écoute les spécialistes, pour un ou deux mois d’arrêt. Cela voudrait donc dire que le championnat ne pourrait pas se terminer", a déclaré le président de l'OL au Monde.

Selon Jean-Michel Aulas, l'idée d'une saison blanche éviterait "à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF". "Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher", a ajouté le président de l'Olympique Lyonnais, un club présent depuis la saison 1995-96 en Coupe d'Europe.

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

"Si on arrêtait le Tour de France à la douzième étape, je ne sais pas si on dirait que le Tour a sacré ses champions, a renchéri Jean-Michel Aulas. De toute façon, nous sommes face à une situation très pénalisante pour tous les clubs. Le plus logique serait alors de dire : "On annule tout et on repart sur la situation du début de saison"". En clair, l'OM et Rennes actuellement sur le podium laisseraient leur place l'an prochain en C1 à Lille... et Lyon.