Bras droit d'Enrique, selectionneur de la Roja et fou de tactique : mais qui est vraiment Moreno ?

Déjà un premier gros test pour Robert Moreno à la tête du club de la Principauté : l’Espagnol va affronter le PSG deux fois en l’espace de trois jours. La dernière fois que le tacticien a croisé la route du club parisien, c’était sur le banc du Barça, le soir de la fameuse remontada (6-1). Moreno était alors l’adjoint de Luis Enrique.

A seulement 42 ans, Moreno a déjà de l'expérience au haut niveau. Il fait ses premiers pas dans le monde du football professionnel en 2010, en tant qu’analyste pour l’équipe réserve du Barça, alors entraînée par Luis Enrique. Les deux hommes s’entendent très bien, et continueront de collaborer à la Roma, au Celta Vigo au Barça de nouveau (avec l'équipe A) puis avec la sélection espagnole. Il contribue notamment au triplé du Barça, lors de la saison 2014/2015.

Luis Enrique et Robert MorenoGetty Images

Un passionné de tactique et d'analyse vidéo

Partout où il est passé, le Catalan a exploité au mieux son sens de l’analyse et son affection prononcée pour la tactique. En 2013, alors entraîneur adjoint du Celta Vigo, il publie un ouvrage théorique intitulé "Mi receta del 4-4-2" ("Ma recette du 4-4-2"), avec une préface rédigée par… Luis Enrique.

C’est sous ses ordres à Barcelone de 2014 à 2017 que Moreno va pousser encore plus loin son intérêt pour la tactique. Le Catalan va développer une application dédiée à l’analyse vidéo : "MediaCoach". Elle a pour but de capter, à l'aide de caméras placées dans les stades de Liga, les mouvements et déplacements des 20 joueurs de champ afin de les décrypter par la suite. Aujourd'hui, l'application est utilisée par l'intégralité des clubs de première et deuxième divisions espagnoles.

Avant Monaco, une courte expérience avec la Roja

Réputé pour être rigoureux et sérieux dans tout ce qu'il entreprend, Moreno bénéficie de la confiance de la fédération de football espagnole, qui le nomme à la tête de la Roja en juin 2019 après le départ de Luis Enrique pour des raisons personnelles. Et pour un novice, le Catalan s'en sort très bien puisqu'il restera invaincu à la tête de la sélection espagnole (5 victoires, 2 nuls), avant d'être évincé en novembre dernier suite au retour d'Enrique.