LIGUE 1 - Dans une interview accordée à RMC jeudi soir, Roxana Maracineanu a répondu à Jean-Michel Aulas et Olivier Sadran, les présidents de Lyon et Toulouse, qui ont indiqué préparer des recours après l'arrêt définitif du championnat prononcé jeudi par la LFP.

La réponse de la ministre des Sports n'a pas tardé. Invitée jeudi soir à venir s'exprimer lors de l'émission RMC Mobilisation Générale, Roxana Maracineanu est revenue sur les menaces de Jean-Michel Aulas et Olivier Sadran, qui ont indiqué au cours de la journée vouloir préparer des recours après que la LFP ait officialisé la fin de la saison 2019-2020, suspendue depuis début mars à cause de la pandémie de coronavirus.

"S'ils veulent aller au tribunal, qu'ils y aillent, a tout d'abord déclaré la ministre des Sports. J'en appelle aux plus fortunés et mieux lotis qu'ils n'aillent pas pinailler. Il faut aussi penser aux autres et à la société. Tout le monde doit savoir prendre ses pertes... Ce que nous faisons, c'est renforcer les décisions de fédérations pour qu'elles puissent changer leurs règlements. Sur le fond, ça ne va pas sécuriser les décisions... Maintenant, j'en appelle à la solidarité et la responsabilité de chacun."

