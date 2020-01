Paris a remis les pendules à l'heure. Neuf mois après avoir été étrillés (5-1) au stade Pierre-Mauroy, les Parisiens se sont imposés tranquillement (0-2) à Lille en clôture de la 21e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Neymar. Le PSG compte désormais 10 points d'avance sur Marseille en tête du championnat tandis que Lille, entreprenant mais trop inoffensif, enchaîne une troisième défaite et se retrouve à 6 points du podium.

A 23 jours de leur déplacement à Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions et après une double confrontation maîtrisée face à Monaco, les Parisiens ont parfaitement géré leur déplacement dans le Nord pour infliger à Lille sa première défaite de la saison à domicile. Les hommes de Christophe Galtier sont pourtant bien rentrés dans leur match en cherchant à presser très haut les joueurs du PSG. Dès la 8e minute de jeu, Luiz Araujo a ainsi obligé Navas a claqué un ballon en corner sur une frappe lointaine. Il a toutefois fallu attendre la 90e minute et une frappe écrasée de Jonathan Ikoné pour voir un deuxième tir cadré de la part des Dogues.

Paris, un deuxième but qui fait polémique

Si les Lillois ont réussi à bousculer, par séquences, les doubles champions de France en titre, ils se sont montrés trop maladroits dans l'avant-dernier geste. Et avec un Mbappé et un Icardi en petite forme, Paris s'en est donc remis à Neymar pour punir le LOSC. D'abord sur une magnifique frappe encoulée du droit qui est venu nettoyer la lucarne gauche de Maignan après un une-deux avec Verratti (28e). Puis sur penalty suite à une main de Reinildo sur une frappe de Mbappé (52e), et ce malgré les contestations des joueurs de Lille qui ont réclamé une faute sur Ikoné au début de l'action.

Le club de la capitale remporte un 8e succès sur ses 9 derniers matches de championnat. A suivre désormais, trois rencontres qui feront office de tests avant la C1 face à Montpellier, à Nantes et contre Lyon. Après avoir affronté Epinal en Coupe de France, le LOSC tentera de redresser la tête lors de la prochaine journée, à Strasbourg.