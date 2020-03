Après la déception, la correction. Battu en demi-finale de la Coupe de France à la dernière seconde par Saint-Etienne un peu plus tôt cette semaine (2-1), Rennes s’est relevé de la meilleure des manières devant son public : en infligeant une correction monumentale à Montpellier (5-0). Auteurs d’une prestation époustouflante, les Bretons ont marché sur leur adversaire afin de revenir à six points de la deuxième place et de l’OM.

Quoi de mieux pour se relever, après une claque, que d'infliger une "manita" ? Secoué par son élimination de la Coupe de France au terme d’un scénario cruel il y a trois jours, Rennes a rebondi avec la manière, et relancé la chasse aux Marseillais en cette fin de saison de Ligue 1. Les joueurs de Julien Stéphan, emmenés par un grand Eduardo Camavinga au milieu de terrain, mais surtout très disciplinés au pressing et qui n’ont jamais cessé d’attaquer, ne sont plus si loin de l’OM, alors que les Olympiens semblent marquer le pas ces dernières semaines.

Camavinga, Tait et Hunou ont régalé le Roazhon Park

Les Rouge et Noir ont attaqué le match très fort et ont été récompensés d’une grosse première demi-heure, en inscrivant deux buts. D’abord par Faitout Maouassa, déjà buteur lors du dernier match contre Toulouse, et qui a surpris Geronimo Rulli d’une superbe frappe enroulée du droit (1-0, 9e). Puis grâce à Adrien Hunou, titularisé à la place de Mbaye Niang et qui a creusé l’écart sur un bon service de Flavien Tait, lui aussi très en vue ce dimanche (2-0, 28e). Montpellier a été souvent étouffé dans le premier acte, mais il aurait pu aussi s’en sortir mieux.

Plus d'infos à venir...