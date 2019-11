Garcia : Face à Toulouse, "les joueurs ont refusé la défaite"

Après le succès de son équipe face à Toulouse (2-3) lors de la 12e journée, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a dit espéré que ce deuxième succès d'affilée en Ligue 1- une première pour l'OL depuis le deux premières journée -soit "un acte fondateur. Ça doit faire prendre conscience à mes joueurs qu'il ne faut jamais rien lâcher. Même quand on a été menés deux fois au score j'ai senti qu'il y avait du caractère dans cette équipe. J'ai bien aimé ce scénario car il prouve que les joueurs ont refusé la défaite", a dit le coach rhodanien.

" Le rôle des remplaçants a été important "

Également ravi, le directeur sportif Juninho, a de son côté avoué : "C'est une victoire qu'on apprécie car elle a été difficile à obtenir. Le rôle des remplaçants a été important dans cette rencontre. Ils ont tous fait de bonnes entrées. Cela n'a pas toujours été le cas cette saison. C'est important pour l'avenir". Sans oublier de parler des quelques lacunes des joueurs lyonnais, 8es après les rencontres de samedi soir : "On prend encore deux buts. C'est un problème à régler".

Des soucis encore loin pour Lucas Tousart, le milieu qui a réagi avec enthousiasme après-coup : "On a eu du caractère. On s'en est bien sorti en équipe. C'est la victoire de tout un groupe, de toute une équipe. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. C'est important pour nous d'avoir un leader (Memphis Depay, NDLR). Il nous aide et nous délivre à la fin", a-t-il lancé à l'attention du Néerlandais, auteur d'un doublé salvateur.