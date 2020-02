Gérer les ego au PSG, l'autre mission de Tuchel

C'est une nouvelle polémique dont Thomas Tuchel se serait bien passé. En conférence de presse avant le déplacement à Nantes mardi (21h05), le coach parisien se disait même "attristé car on a gagné 5-0 et on ne parlait pas du sportif. On a parlé de Neymar et Kylian". Un triste constat qui traduit pourtant une réalité : chaque fait et geste des stars parisiennes cristallise l'attention et soulève son lot de questions.

Tuchel considère que "ce n'est pas difficile"...

A deux semaines du déplacement à Dortmund pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le caprice de Kylian Mbappé et la réaction de Thomas Tuchel ouvrent un nouveau débat : l'entraîneur est-il capable de satisfaire les ego de chacun dans un vestiaire rempli de stars ? Si le principal intéressé considère que "ce n'est pas difficile", certains éléments laissent penser que le coach allemand ne maitrise pas à merveille cette situation.

Vidéo - Tuchel l'assure : "Il n'y a rien de personnel" entre Mbappé et lui 03:22

Sur le sujet, Thomas Tuchel semble plutôt clair : "La gestion des ego dans le vestiaire ? C'est exigeant, ce n'est pas difficile mais c'est exigeant" a-t-il déclaré après la victoire face à Montpellier. Pour compléter son propos, l'entraîneur a affirmé lundi que l'aspect sportif prime dans ses choix : "Je ne suis pas politicien, je suis un entraîneur (…) Si je fais une gestion politique, je suis perdu car tout le monde va faire pression sur moi". Avant de conclure avec une touche d'ironie : "Je vais me retrouver à faire sortir Tanguy Kouassi parce qu'il est le plus jeune".

...pourtant, c'est essentiel

C'est un fait : dans une équipe de l'envergure du Paris Saint-Germain, avec son lot de stars et de grands noms qui composent son vestiaire, il y a des problèmes d'ego et il faut savoir les gérer. En atteste ce qu'il s'est passé face à Montpellier : tout allait bien pour le PSG qui menait 5-0 à domicile et, pourtant, Mbappé s'est plaint d'être sorti et a terni ce qui devait être une soirée parfaite au Parc des Princes.

Kylian MBAPPE of PSG talks with Thomas TUCHEL coach of PSG during the Ligue 1 match between Paris and Montpellier at Parc des Princes on February 1, 2020 in Paris, France.Getty Images

Et c'est là que la question autour de la capacité qu'a Tuchel à gérer ces ego se pose. Car ce n'est pas la première fois que l'attaquant français s'illustre de la sorte : il avait déjà boudé en sortant lors du match aller contre Montpellier à la Mosson. Et l'entraîneur allemand s'était contenté de conforter son joueur, tout en justifiant son choix. Une réaction assez laxiste qui a sans doute laissé à Mbappé le sentiment qu'il pouvait de refaire le coup, lors du match retour au Parc des Princes.

Toutes les réactions autour de la sortie de Mbappé justifient la nécessité d'éviter ce genre de comportement. Et cela passe par de l'aura de l'entraîneur, son expérience mais aussi sa fermeté. Sur ce dernier point, Thomas Tuchel semble avoir changé sa façon de faire par rapport à la saison dernière. Il était reproché au coach d'être, en partie, trop tendre envers ses joueurs. Par exemple, l'Allemand était présent à la soirée d'anniversaire de Neymar l'an dernier. Cette année, non seulement il ne s'y est pas présenté, mais il a en plus admis publiquement que "ce n'est pas la meilleure façon de préparer un match". Un changement d'attitude qui peut paraître anecdotique mais traduit la volonté qu'a Tuchel de serrer les boulons.

Vidéo - La fête d'anniversaire de Neymar n'est "pas la meilleure façon de préparer un match", concède Tuchel 02:08

Un cas épineux à Dortmund

Quand il entraînait le Borussia, le tacticien allemand avait également eu quelques problèmes à régler avec son vestiaire. Sa relation avec l'un des cadres de l'équipe, Mats Hummels, s'était dégradée. Le défenseur ne supportait pas le contrôle permanent, l'omniprésence et l'exigence de son coach. A un tel point que selon la presse allemande, Hummels aurait profondément songé à quitter le Bayern Munich si jamais Tuchel venait à prendre la tête du club à l'été 2018 (des rumeurs le voyaient prendre la succession de Heynckes, mais Tuchel a finalement choisi le PSG, ndlr).

A quinze jours de la première grosse échéance européenne du Paris Saint-Germain cette saison, l'entraîneur allemand avait d'autres priorités à gérer, comme le calendrier ou bien le turnover. Pour son geste, Kylian Mbappé n'a pas été puni et figure bel et bien dans le groupe parisien pour le déplacement à Nantes. L'avenir dira si le club de la capitale n'aurait pas dû sévir avec son prodige.