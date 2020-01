Loin des yeux mais près du coeur. Un an après sa disparition lors d'un crash d'avion, personne n'a oublié Emiliano Sala du côté de Nantes. Les Canaris, qui rendront hommage à leur ancien attaquant dimanche prochain à l'occasion de la réception de Bordeaux (17h), ont dévoilé le maillot qu'ils porteront pour l'occasion.

"Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano (...) Le FC Nantes troquera son habituelle tunique jaune et verte, le temps d'un match, contre ce maillot aux couleurs de l'Albiceleste", écrit le club via les réseaux sociaux. Ce maillot sera édité à 800 pièces.