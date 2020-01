Nantes n'oublie pas. Un an après la mort d'Emiliano Sala, lors d'un crash d'avion dans la Manche alors qu'il rejoignait Cardiff, le club va rendre hommage à son ancien attaquant lors d'une cérémonie qui se tiendra juste avant la rencontre contre Bordeaux - son club formateur -, le 26 janvier prochain (17h).

Dans un communiqué, les Canaris précisent que "les joueurs délaisseront leur tunique jaune habituelle pour un maillot s'inspirant de son pays d'origine". Mais avant, "de nombreux gestes d’attachement lui seront adressés, en commençant par une bâche, déposée dans le rond central". Le club évoque également un magazine "avec de nombreux témoignages d’anciens coéquipiers et d’anciens entraineurs" et "la diffusion sur les écrans géants de photos et vidéos retraçant ses quatre magnifiques saisons sous nos couleurs". Ce n'est pas tout puisqu'un "tifo géant orchestré par les groupes de supporters, sera déployé dans les tribunes de la Beaujoire" lors de l'entrée des deux formations sur le terrain.