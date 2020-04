Durant cette période où le football est à l'arrêt pour cause de pandémie du Covid-19, les footballeurs semblent trouver le temps long. Et pour tromper l'ennui beaucoup ont recours, à l'image de Karim Benzema par exemple, à des lives sur les réseaux sociaux durant lesquels les joueurs se lâchent plus que de raison. C'est le cas de Yann M'Vila, qui, dans la nuit de samedi à dimanche, sur Instagram, a tenu des propos qui ont fait polémique. Il évoquait la personnalité de son entraineur à Saint-Etienne : "Il n’est pas proche des joueurs comme pouvaient l’être les anciens coachs. Or, c’est ça qu’on aime. Tu peux marcher à côté de lui, comme par exemple après un décrassage, sans qu’il te parle. Rien."

Une phrase qui a contraint, par la suite, le club stéphanois à relayer sur les réseaux sociaux des excuses du milieu de terrain, chez les Verts depuis 2018. Ce lundi matin, c'est dans le quotidien L'Equipe que l'international français a pris la parole pour revenir sur ses propos qui ont été, selon le joueur, "mal interprétés". "Cela a provoqué un bad buzz alors que j'ai dit que c'était un bon coach" explique le milieu de terrain de 29 ans.

Si dans son live Instagram, il s'en était également pris aux dirigeants de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, arguant que quand "l'un va dire A, l'autre va dire B", M'Vila a expliqué qu'il avait "le plus grand respect pour tous les coaches, les joueurs et les fans". "Ce n'est pas du tout un tacle à Puel, je n'ai pas dit ça pour le critiquer" se justifie-t-il.

" En Russie, des Puel, il y en a plein "

Qu'a donc voulu dire l'ancien Rennais, homme de base de Claude Puel à l'ASSE depuis l'arrivée du coach sur le banc des Verts ? "Qu'il a une façon d'entraîner que je découvre mais qui ne m'étonne pas, détaille-t-il. J'avais déjà connu ça en Russie, des Puel, il y en a plein." Reste à savoir si ça suffira à eteindre le début d'incendie provoqué par ses propos.