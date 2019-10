L’OL a-t-il réussi son mercato ? Le 2 septembre dernier, la réponse semblait évidente : oui. D’ailleurs, dans la Nuit du Mercato, les Rhodaniens récoltaient un 6,5/10 dans notre carnet de notes. Une nuance cependant : si celle-ci avait été aussi élevée, c’est aussi parce que les ventes avaient été franchement canons.

60 millions pour Tanguy Ndombele, 48 pour Ferland Mendy et 25 pour Nabil Fekir pour parler des plus significatives. Trois grosses sommes mais trois grosses pertes. Car à la vision de l’OL actuel, leur profil fait clairement défaut. De la créativité, ces trois joueurs en apportaient beaucoup dans l’animation offensive des Gones. Et, sans eux, on s’ennuie ferme au Groupama Stadium.

Des besoins identifiés… mais non couverts

Avant même d’évoquer les recrues, penchons-nous sur le début. A savoir l’arrivée triomphale de Juninho, accompagné de Sylvinho dans ses bagages, qui ouvrait une nouvelle ère à l’OL. Très rapidement, le duo brésilien a séduit par son discours mais aussi par sa connaissance des lacunes lyonnaises. Car Lyon en a. Et des grosses.

La première se situait en défense centrale. Après l’échec Marcelo, Lyon s’est mis en quête d’un patron défensif. Avec Joachim Andersen, l’OL a fait un effort pour trouver le binôme annoncé de Jason Denayer. Si les débuts du Danois sont très compliqués, il faut convenir que Juninho and co ont tenté de résoudre le problème.

Le cas est différent pour le poste de sentinelle. "On a Tousart devant la défense, mais on a besoin d'un autre profil parce que le système préféré de Sylvinho, c'est le 4-3-3", avait d’abord expliqué Juninho. Avant d’aller plus loin : "Tousart est costaud et physique, mais on a besoin d'un joueur qui fasse jouer son équipe et qui soit fin techniquement". Des noms ont circulé comme celui d’Ismaël Bennacer notamment, suivi par Florian Maurice de longue date. Pour que personne n’arrive finalement. Deux mois plus tard, Tousart est tout seul à ce poste, Thiago Mendes étant systématiquement utilisé comme relayeur. Et son profil technique pose problème dans l’expression collective des Gones.

Reine-Adelaïde, souvent laissé de côté

Enfin, entre la nécessité d’ajouter de la qualité au milieu et d’armer l’aile droite lyonnaise d’un ailier enfin régulier, l’OL a misé sur un joueur hybride et ô combien talentueux : Jeff-Reine Adelaïde, ancien ailier replacé dans l’axe à Angers. Une polyvalence qui semble le desservir aujourd’hui puisque malgré des débuts convaincants dans le marasme lyonnais, il prend presque systématiquement place sur le banc. Alors que Maxwel Cornet et surtout Bertrand Traoré déçoivent plus que régulièrement…

Dans le détail, voici où en sont les recrues jusqu’à présent.

Joachim Andersen : 9 matches disputés et une présence qui ne rassure pas encore derrière

: 9 matches disputés et une présence qui ne rassure pas encore derrière Thiago Mendes : 12 matches disputés mais des prestations plus neutres les unes que les autres

: 12 matches disputés mais des prestations plus neutres les unes que les autres Jeff Reine-Adelaïde : 6 matches disputés (4 titularisations) et une impression qu’il peut apporter beaucoup à cette équipe sans vie

: 6 matches disputés (4 titularisations) et une impression qu’il peut apporter beaucoup à cette équipe sans vie Youssouf Koné : 8 matches mais trop peu de prises de risques offensives…

: 8 matches mais trop peu de prises de risques offensives… Jean Lucas : 7 matches, tous comme remplaçant, et une énigme toujours plus grande

: 7 matches, tous comme remplaçant, et une énigme toujours plus grande Ciprian Tatarusanu : Aucun match et une supposée guerre des goals avec Lopes

Pas besoin de disserter des heures : pour l’instant, personne n’a su prendre la suite des tauliers partis. Et c’est l’OL qui en pâtit clairement. D’autant que, dans le même temps, l’apport du centre de formation n’est plus aussi prépondérant que par le passé.

Alors, pour revenir à l’interrogation initiale, l’OL a-t-il réussi son mercato ? En d’autres termes, l’équipe lyonnais version 2019-2020 est-elle plus forte que la saison passée ? La réponse à cette question est évidente. Et c’est bien tout le problème lyonnais…