Le jeu : 2'19", ça peut changer une fin de saison

Ceux qui n'ont vu que la première heure de jeu ont dû être choqués en voyant le résultat final. L'OM n'avait rien montré durant ces 60 minutes. À part une certaine lassitude physique, des approximations au milieu et en défense illustrées par le but lillois, et une maladresse technique symbolisée par le penalty manqué par Valentin Rongier. Mais il leur a fallu que 2 minutes et 19 secondes pour tout changer. Le temps d'inscrire deux buts pour renverser totalement la situation et mettre les Dogues à genoux. Revigorés, les Olympiens parfaitement maîtrisé la fin de rencontre. Et signé une victoire longtemps improbable qui les place sur une voie royale vers la Ligue des champions.

Les joueurs : Benedetto a le dernier mot

Il semblait écrit que Victor Osimhen serait l'homme de ce match. Intenable et inspiré, le buteur lillois en a fait voit de toutes les couleurs à une défense marseillaise où Steve Mandanda a parfaitement joué son rôle de dernier rempart. Mais le héros de ce match n'était pas Nigérian. Il était finalement Argentin. Dario Benedetto n'avait plus marqué depuis le 21 décembre dernier. Le buteur marseillais a été discret, beaucoup plus que Morgan Sanson ou Boubakar Camara, omniprésents. Mais il a retrouvé les filets au meilleur des moments, concrétisant au passage l'excellent travail de Marley Aké dont la rentrée a fait un bien fou à l'attaque de l'OM. Une attaque qui peut surtout remercier son facteur X…

Le facteur X : Le bon coup de Germain

Ces 2 minutes et 19 secondes qui changent tout, ce sont d'abord les siennes. Valère Germain n'avait pas fait grand-chose jusque-là, sinon confirmer qu'il n'était à l'aise ni à ce poste d'ailier gauche, ni dans cette configuration en 4-3-3. Et puis, il s'est transformé. Germain a d'abord jailli sur un corner de Morgan Sanson pour dévier le ballon de la tête et provoquer le but contre son camp de Reinildo. Il a ensuite adressé ce ballon millimétré converti par Benedetto. L'ancien Monégasque n'aurait certainement pas été titulaire sans l'absence de Payet. Non seulement il l'a été, mais il a surtout su endosser le costume de son coéquipier pour devenir l'homme décisif de Marseille.

La stat : 10

C'est l'info de la soirée, celle qui laisse penser qu'une qualification pour la prochaine Ligue des champions ne peut plus échapper à Marseille. Car l'OM n'a pas seulement consolidé sa deuxième place au classement au soir de cette 25e journée. Il est aussi, désormais, plus proche du leader, le PSG, que de son premier poursuivant, Rennes. Dix points le séparent du club de la capitale, onze de la formation bretonne. De là à dire que Marseille est davantage concerné par la lutte pour le titre que par celle du podium, il y a un pas impossible à franchir. Mais d'un point de vue comptable, c'est le cas.

Le tweet qui résume une équipe

La décla : André Villas-Boas (entraîneur de Marseille)

" Évidemment on ne peut pas dire qu'on est qualifiés (pour la Ligue des champions, NDLR), il manque treize matches, mais c'est une distance qui nous donne un peu de contrôle sur la situation. "

La question : Que peut-il arriver à l'OM ?

C'est de plus en plus compliqué de trouver ce qui pourrait priver l'OM d'une place en Ligue des champions. À Lille, la formation d'André Villas-Boas était émoussée. Elle sortait d'une désillusion subie à Lyon en Coupe de France cette semaine. Elle était privée de Dimitri Payet, l'homme qui portait littéralement son attaque sur ses épaules depuis des semaines. Elle était hors-sujet, incapable de maîtriser les Lillois, menée au score et plombée par le penalty manqué de Valentin Rongier. Mais elle a gagné.

Cette victoire symbolise tellement cette équipe. C'est loin d'être la première fois qu'elle est poussive dans le jeu. Mais le jeu, justement, n'a jamais été sa qualité première cette saison. Cela n'enlève rien à l'équilibre collectif trouvé par Villas-Boas. Mais la principale vertu de l'OM est ailleurs. C'est sa force de caractère. Elle l'avait guidée vers la deuxième place du classement depuis le début de la saison. Elle lui a permis de la consolider avec ce succès à Lille. Elle peut aussi lui donner tous les espoirs de la conserver au printemps prochain.

Car Marseille vit dessus depuis le début de la saison. Une saison mal engagée, avec un mercato léger et la blessure de Florian Thauvin, son meilleur joueur de l'an passé, qui n'a toujours pas retrouvé les terrains. L'OM est loin d'avoir l'équipe la plus compétitive de son histoire sur le papier. Mais sur le terrain, elle fait des miracles. Au point d'afficher 52 points au compteur, son total le plus élevé à ce stade de la saison au cours du XXIe siècle, à égalité avec l'exercice 2017-18. Oui, l'OM avait terminé quatrième il y a deux ans. Mais sa foi est tellement inébranlable qu'un tel scénario parait totalement improbable.