Ghislain Printant a eu beau répéter devant la presse qu’il était encore l’entraîneur de Saint-Etienne et que ce serait un “crève-coeur”, pour lui, de ne pas diriger l’équipe face à Lyon dimanche (21h), rien n’y a fait. L’ancien coach de Bastia a été officiellement suspendu de ses fonctions ce vendredi, au lendemain du match nul décroché contre le VfL Wolfsburg en Ligue Europa (1-1). Une annonce qui a été très rapidement suivie d’une autre officialisation : celle de l’arrivée de Claude Puel sur le banc stéphanois.

"L’AS Saint-Etienne a décidé de suspendre Ghislain Printant de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce vendredi, a ainsi expliqué le club forézien dans un communiqué publié. Ghislain Printant sera prochainement reçu par la direction du club pour un entretien relatif à une éventuelle rupture de son contrat de travail." Le technicien de 58 ans avait succédé à Jean-Louis Gasset - dont il était jusque-là l'adjoint - pendant l'été.

Dans l'urgence avant le derby

Comme cela était fortement pressenti depuis plusieurs jours, Printant a donc bel et bien cédé sa place à Claude Puel. Libre depuis son départ de Leicester en février dernier, l’ex-coach de Monaco, Lille, Lyon ou encore Nice débarque dans la Loire avec la double casquette d’entraîneur et de manager général. Il sera accompagné de Jacky Bonnevay (adjoint principal) et de Xavier Thuillot, qui récupère le poste de directeur général laissé vacant par Frédéric Paquet. Le natif de Castres s’est engagé avec l'ASSE jusqu’en 2022.

Confrontés à une crise de résultats (Sainté occupe l’avant-dernière place du classement de Ligue 1 après huit journées), les dirigeants stéphanois auraient étudié différentes pistes avant de jeter leur dévolu sur Puel. Si ce dernier était plébiscité par Roland Romeyer, Bernard Caïazzo aurait, de son côté, d’abord sondé Gasset afin de le convaincre de reprendre les rênes de l’équipe première. Une proposition que l’intéressé aurait déclinée. Au contraire, donc, de Puel, qui prend ses fonctions à deux jours d'un derby sous haute tension : les Verts recevant l'OL ce dimanche en championnat.