Et l'OM s'est sabordé. Alors qu'il comptait deux buts d'avance à huit minutes de la fin du temps réglementaire, le club phocéen a été rejoint au score par Amiens sur la dernière action de la rencontre, vendredi soir, au Vélodrome (2-2). La formation d'André Villas-Boas, exclu pour protestations à l'issue de la rencontre, pourrait voir Rennes revenir à six points à l'issue de cette 28e journée. Plus apparu sur un terrain depuis le mois de septembre, Florian Thauvin est lui entré en fin de rencontre.

Plus d'informations à suivre...