Au terme d'une affiche à deux visages, marquée par une première période fermée comme jamais et une seconde enlevée, l'Olympique de Marseille s'est offert le scalp de Lille au Vélodrome (2-1). La différence s'est faite lors du second acte, récompensant un état d'esprit conquérant de la part des Marseillais. Après une semaine compliquée (défaite face au PSG et élimination en Coupe de la Ligue), les hommes d'André Villas-Boas en profitent pour grimper provisoirement sur le podium, devançant leur victime du jour qui n'arrive décidément pas à trouver la solution loin de ses terres. Pour l'OM, il s'agit peut-être d'un succès fondateur.

Une première mi-temps tactique, une deuxième tout azimut : au Vélodrome, les spectateurs sont passés par tous leurs états. Et, comme partout à l'extérieur, les Lillois ont montré un visage indigne de leurs ambitions. Battus dans l'approche et incapables de répondre au pressing adverse, les Dogues ont fini par céder face à la générosité des Marseillais, mieux rentrés dans le match. Après la pause, Mike Maignan a permis à Morgan Sanson d'ouvrir le score en relâchant un ballon après avoir été percuté par Gabriel (1-0, 47e).

Marseille retrouve un état d'esprit conquérant

Ce but n'a pas du tout réveillé Lille, qui n'a pas tiré une seule fois au but après 45 minutes de jeu. Et les choses se sont un peu plus compliquées au moment où Gabriel, encore lui, a marqué contre son camp suite à un cafouillage impliquant Dimitri Payet (2-0, 79e). Dans la foulée, Adama Soumaoro a tenté de relancer un semblant de suspense en réduisant l'écart sur corner (2-1, 83e) mais Victor Osimhen, remplaçant au coup d'envoi, a dévissé une reprise de volée sur un centre de Benjamin André (90e+1). Ce dernier aurait pu égaliser sans une claquette de Steve Mandanda (49e).

Cette victoire méritée de l'OM porte la marque d'André Villas-Boas, qui a fait un choix fort d'entrée : faire jouer Boubacar Kamara dans l'entrejeu en raison du retour très attendu d'Alvaro Gonzales derrière. Le jeune phocéen a parfaitement travaillé dans l'ombre, soulageant sa défense et permettant à Morgan Sanson et Valentin Rongier de jouer plus haut. A une semaine d'un autre choc, face à Lyon cette fois, Marseille fait le plein de confiance et s'achète quelques certitudes. Il faudra maintenant confirmer pour rester sur le podium, principal objectif de la saison.