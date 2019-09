Monaco - Brest : 4-1

Ça y est, Monaco est enfin lancé. Quatre jours après avoir signé son premier succès de la saison dans le derby face à Nice (3-1), l'ASM a confirmé avec une victoire nette face à Brest (4-1) à Louis-II. Un but de Wissam Ben Yedder sur un service d'Islam Slimani (26e), un penalty transformé par Slimani après une faute sur Ben Yedder (62e) et des réalisations de Gelson Martins (74e) et Keita Baldé (90e) ont fait le bonheur des Monégasques, désormais 14es au classement avec le même nombre de points que Lyon, 13e. Brest, qui a sauvé l'honneur par Alexandre Mendy (78e), est 17e.

Ce qu'on en retient : Slimani-Ben Yedder. On n'a certainement pas fini de les voir martyriser les défenses de Ligue 1.

Angers - Amiens : 1-1

La magnifique série des Angevins à domicile s'arrête là. Après quatre victoires en quatre matches devant son public, Angers a été tenu en échec par Amiens (1-1). Et c'est finalement un moindre mal pour le SCO, longtemps mené sur un but de Steven Mendoza après une grosse erreur de relance de Ludovic Butelle (13e), et revenu en fin de match grâce à un missile de Rachid Alioui (83e). L'équipe de Stéphane Moulin conserve cependant la deuxième place du classement avec une meilleure différence de buts que Nantes. Les Picards sont à la 15e place.

Ce qu'on en retient : Le 4e but d'Alioui cette saison. Un buteur qu'on n'attendait pas à pareille fête.

Rachid Alioui a égalisé pour Angers contre AmiensGetty Images

Nice - Lille : 1-1

Pas de vainqueur dans l'une des affiches les plus prometteuses de la soirée. Mené sur un but de Kasper Dolberg (13e), Lille a pu compter sur une très belle frappe de Luiz Araujo (24e) pour égaliser et ramener un point de l'Allianz-Riviera (1-1). Lille reste quatrième au classement avec un point d'avance sur les Aiglons, cinquièmes.

Ce qu'on en retient : La confirmation du bon début de saison de Luiz Araujo. Loin d'être négligeable tant les échéances qui attendent Lille sont nombreuses.

Metz - Toulouse : 2-2

Metz peut s'en mordre les doigts. Alors qu'ils ont mené deux fois au score face à des Toulousains très timorés, les Messins se sont fait rejoindre à autant de reprises. Habib Diallo avait mis son équipe dans les meilleures dispositions avant de céder sa place sur blessure (5e, 1-0). Metz a ensuite tenu bon jusque dans les dernières minutes et la première égalisation signée Wesley Saïd (1-1, 86e). Un penalty généreusement accordé pour une main peu évidente de Kelvin Amian a permis à Ibrahima Niane de redonner l'avantage à Metz (2-1, 90e+1), finalement rattrapé par son insouciance. Car au lieu de verrouiller, les hommes de Vincent Hognon ont continué à jouer et Efthymios Koulouris les a punis (2-2, 90e+6).

Ce que l'on en retient : le Champion de Ligue 2 a encore des choses à apprendre dans l'élite.

Habib Diallo a marqué dans un match specatculaire entre Metz et ToulouseGetty Images

Reims - Dijon : 1-2

Dijon n'est plus la lanterne rouge du classement, tout du moins provisoirement. Les Dijonnais sont allés chercher leur première victoire de la saison sur la pelouse de Reims, qui a donc, sur la même semaine, gagné au Parc des Princes et perdu chez lui face à une équipe qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Xavier Chavalerin avait pourtant ouvert le score rapidement (17e, 1-0) mais Julio Tavares a égalisé dans la foulée (20e, 1-1). Et, dès l'entame de la seconde période, Mama Baldé a fait parler la poudre en maîtrisant une frappe dans un angle fermé (48e, 1-2). Reims a poussé mais, à l'image de Rémi Oudin, s'est montré très maladroit et peut-être aussi trop suffisant.

Ce que l'on en retient : Reims, ou l'équipe capable de battre les gros du championnat (Marseille, Paris et Lille) et de tomber à domicile face à la lanterne rouge.

Vincent BREGEVIN et Maxime CLAUDEL