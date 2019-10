Il y a cette course pour aller récupérer une longue ouverture de Thomas Meunier. Il y a ce coup d'œil pour évaluer la position de Walter Benitez. Et ce geste plein de classe pour lober le gardien niçois. L'angle était pourtant très fermé. Mais il n'y a rien d'impossible pour Angel Di Maria et son fabuleux pied gauche. Il a trouvé la seule trajectoire possible pour loger le ballon au fond des filets. "Je lui donne le ballon pour qu'il fasse une passe décisive, racontait Meunier après le match. Mais il n'y a pas grand monde au centre. Son génie a parlé."

Ce n'était pas la première fois sur ce match. Six minutes plus tôt, l'Argentin avait déjà faussé compagnie à la défense niçoise pour venir ajuster Benitez, toujours de son pied gauche. Six minutes, c'est le temps qu'il a fallu à l'Argentin pour faire basculer le match en faveur du PSG. Il a signé un récital. Son récital mensuel. Le dernier datait d'il y a un mois, jour pour jour. L'Argentin avait régalé un Parc des Princes incandescent et terrassé un Real Madrid inconsistant avec un autre doublé pour lancer idéalement la campagne européenne du PSG.

Angel di MariaGetty Images

Celui qu'il a inscrit face à Nice a permis à Paris de bien démarrer le marathon qui l'attend dans les trois prochaines semaines. Cela tombe bien. Car El Fideo est aussi un marathonien. Il est le seul à avoir participé à tous les matches du PSG depuis le début de la saison. Si sa capacité à être décisif impressionne, elle est encore plus remarquable compte tenu de sa durabilité. L'Argentin fait désormais partie des quatre joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel cette saison avec 885 minutes de jeu. Seuls Marco Verratti (910 minutes), Pablo Sarabia (907 minutes) et Thiago Silva (905 minutes) en totalisent davantage.

Des chiffres remarquables

Ce n'est pas une nouveauté. Di Maria était déjà le troisième joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel la saison passée après Marquinhos et Thiago Silva. L'entraîneur parisien le sollicite énormément. Et cela convient parfaitement à l'Argentin. "J'ai la confiance du coach, c'est important, a-t-il reconnu au micro de Canal+ après la victoire parisienne à Nice. Je joue plus et cela me donne beaucoup de confiance."

Les chiffres sont là pour le confirmer. Dans un secteur offensif où les stars ne manquent pas, de Neymar à Mauro Icardi en passant par Kylian Mbappé et Edinson Cavani, El Fideo est l'un des hommes les plus performants. Avec son doublé à Nice, il est désormais directement impliqué sur 20 buts en L1 en 2019, avec 13 buts et 7 passes décisives. Seul Kyilan Mbappé, qui a signé une entrée tonitruante avec un but et une passe décisive face à des Aiglons réduits à neuf, fait mieux cette année au PSG (28).

La concurrence est forte et la performance d'Icardi, lui aussi auteur d'un but et d'une passe décisive à l'Allianz Riviera, ne fait que le confirmer. Mais dans cette collection de talents, Di Maria semble toujours plus incontournable. Celui sur lequel le PSG peut toujours compter. Celui par qui la lumière finit souvent par arriver. L'Argentin l'a déjà prouvé à maintes reprises. Avec toute sa classe, il n'a fait que le confirmer face à Nice.