Thomas Tuchel a surpris beaucoup de monde. Sa composition de départ et ses choix tactiques pour le déplacement à Dortmund (2-1) ont largement été discutés. Plus que l'absence de Leandro Paredes dans le groupe retenu pour ce 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais elle en avait également étonné plus d'un. Même si l'Argentin sortait d'une prestation sans relief à Amiens (4-4), il semblait suffisamment performant ces dernières semaines pour obtenir une convocation pour ce match. Au moins.

Difficile de savoir exactement ce qui a poussé Tuchel à se passer de son milieu de terrain en Allemagne. Canal + a avancé, dans le Late Football Club, un clash entre l'entraîneur parisien et son joueur. Il y aurait eu une réaction de Paredes, inappropriée sur la forme, qui aurait conduit le technicien allemand à l'écarter du groupe. L'Allemand, lui, a justifié sa décision par des raisons tactiques. "C'était un choix sportif", a répété Tuchel en conférence de presse vendrerdi. Peu importe à la limite. C'est le passé et Paris doit impérativement se tourner vers l'avenir.

Le profil pour remplacer Verratti

Si Paredes est devenu un enjeu pour les semaines qui viennent, c'est d'abord dû à la suspension de Marco Verratti pour le match retour face à Dortmund, le 11 mars au Parc des Princes. Un carton jaune typiquement regrettable pour contestation, à la 89e minute de jeu, qui privera Paris d'un joueur essentiel à son collectif. Et de l'un de ses éléments les plus créatifs. Si Neymar reste le principal dépositaire du jeu parisien, le Brésilien aura aussi besoin que les ballons ressortent proprement pour exprimer pleinement ses qualités. Un rôle que Verratti sait tenir à la perfection.

Erling Braut Haaland et Marco Verratti (PSG) lors de la rencontre Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain / Ligue des championsGetty Images

Sans l'Italien, les options ne sont pas légion. Idrissa Gueye, titulaire à Dortmund, a montré ses limites dans la relance, que ce soit à Madrid (2-2) à l'automne dernier ou en Allemagne mercredi. Ander Herrera est plus à l'aise dans ce domaine, mais les dernières performances de l'Espagnol ne laissent pas forcément penser qu'il peut revendiquer une place dans le onze de départ face au Borussia. Paredes, lui, a pris une influence grandissante dans le collectif parisien et son jeu de passes en fait certainement le profil le plus adapté pour combler le manque laissé par la suspension de Verratti.

Le caractère dont Paris a besoin

Paredes présente un autre argument pour prétendre à une place dans l'entrejeu parisien face à Dortmund : sa grinta. L'Argentin a un goût évident pour le combat, parfois un peu trop prononcé. Il a ce caractère qui fait si souvent défaut au PSG dans ses grands rendez-vous européens. Paris a une nouvelle fois affiché ses limites dans ce domaine à Dortmund. Thomas Tuchel et ses hommes ont été gagnés par la peur en Allemagne. Cela s'est traduit par un manque d'engagement et d'agressivité. Deux qualités que Paredes est capable d'apporter, et éventuellement de transmettre.

Leandro ParedesGetty Images

L'ancien Romain est capable d'assumer un leadership. Thomas Tuchel lui avait d'ailleurs confié le brassard de capitaine pour le déplacement à Pau en Coupe de France (0-2). Dans un contexte il est vrai très éloigné d'un match de Ligue des champions, Paredes avait parfaitement joué ce rôle. Cette rencontre avait permis de confirmer que l'Argentin était désormais pleinement intégré dans les groupe parisien et prêt à y prendre ses responsabilités. Il ne se cache plus et son esprit combatif n'en ressort que davantage. Paris n'a que peu de joueurs au caractère aussi trempé. Surtout sans Verratti.

Le temps de jeu comme révélateur

Tuchel ne l'entend pas forcément de cette oreille. L'Allemand n'a pas hésité à se passer de Paredes pour une rencontre où il lui manquait une autre option dans l'entrejeu avec l'absence d'Ander Herrera. L'Argentin semble avoir régressé dans la hiérarchie des milieux parisiens. Cela se lit sur son temps de jeu. Régulièrement sollicité en décembre et en janvier, il l'est beaucoup moins depuis le début du mois. Sur les sept matches joués par le PSG en février, Paredes n'en a disputé que cinq et n'a été titulaire que face à Amiens. Il n'a ainsi eu que 90 minutes dans les jambes en trois semaines.

Trois semaines, ou presque, c'est justement le temps qui reste avant le match retour face à Dortmund. L'Argentin manque clairement de compétition pour tenir le rythme d'un 8e de finale retour de Ligue des champions. Mais il peut en gagner sur les semaines qui viennent. Après avoir reçu Bordeaux dimanche, le PSG affrontera Dijon, Lyon en Coupe de France et Strasbourg avant de retrouver le Borussia. Le temps de jeu réservé à Paredes sur ces quatre rencontres en dira suffisamment long sur les intentions de Tuchel pour ce rendez-vous capital. Où l'Argentin pourrait être bien utile au PSG.