Arrêt de la saison : la LFP en dira plus jeudi

LIGUE 1 - Réuni ce mardi, le Conseil d’Administration de la LFP a "pris acte des déclarations du Premier ministre" et annonce qu'il suivra "strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires". Le Bureau du Conseil d’Administration se réunira jeudi pour "décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020", précise le communiqué.

Moins de cinq heures après la fin de l'intervention du Premier ministre et son annonce de la fin des saisons 2019/2020 concernant les sports collectifs professionnels en France, la LFP a pris la main. A l'issue de son conseil d'administration, la Ligue de Football Professionnel a annoncé, via un communiqué de presse, qu'elle statuerait à partir du jeudi 30 avril sur l'avenir de la saison et la très probable fin de celle-ci. Le bureau du conseil d'administration étudiera également "les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier ministre".

Si la Ligue n'a pas rendu de décision ce mardi soir, elle a tout de même laissé entendre une direction puisqu'il est souligné dans le communiqué qu'elle "suivra strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires". L'Etat, par la voix d'Edouard Philippe, a été assez clair sur ses intentions : fin de saison et pas de football avant le mois de septembre. Ce sera au conseil d'administration prévu jeudi de "décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020" avant la convocation d'une assemblée générale.

Le Graët siffle la fin

En sa qualité de président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a pris les devants et, mardi, n'avait même pas attendu la fin du conseil d'administration du jour de la Ligue pour donner son opinion et, surtout, acter la fin de la saison. Dans une interview accordée au Télégramme, l'ancien patron de la Ligue n'y est pas allé par quatre chemins. Et a même dévoilé la marche à suivre, tout en rappelant la primauté de la FFF : "Il y aura sûrement des discussions à la Ligue puis un Comex de la fédé. C’est la fédération qui décide en dernier ressort".

"Il ne s’agit pas de prendre la main, ajoute-t-il dans les colonnes du quotidien régional. La ligue a une délégation de pouvoir de la fédération, qui est chargée d’appliquer les textes, ce qu’elle fait. Elle l’a fait pour les amateurs qui reprendront en septembre, elle le fera pour les pros." Point barre. Rendez-vous jeudi.

