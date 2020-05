LIGUE 1 - Après la tribune de Jacques-Henri Eyraud dimanche dans le JDD, où il a ouvertement critiqué Jean-Michel Aulas et son idée de saison blanche, le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé lundi qu'il allait "porter plainte en diffamation" contre son homologue marseillais.

La rivalité entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud devrait désormais passer par la case tribunaux. Dans une interview accordée lundi à l'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé que les déclarations de son homologue marseillais, la veille dans le JDD, allaient faire l'objet d'une "plainte en diffamation". "Il n'y a pas eu d'insultes au Conseil d'administration avec Eyraud comme l'a dit Raymond Domenech, a expliqué Aulas dans un premier temps. Il a fait un pamphlet gravissime. Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique."

Dimanche, Jacques-Henri Eyraud a vivement critiqué la proposition de saison blanche émise par Jean-Michel Aulas. "Les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Il suffit de confiner le championnat actuel dans l'armoire aux mauvais souvenirs et administrer à Jean-Michel Aulas le vaccin antidéfaite : retour au classement de la saison précédente. L'idée même d'exploiter cette épreuve collective à des fins d'intérêt personnel est indécente. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football", a affirmé le président de l'OM.

Jacques-Henri Eyraud s'en est également pris frontalement au patron de l'Olympique Lyonnais. "On peut noter les manifestations d'égoïsme de quelques grands dirigeants, a-t-il ajouté. Nous tenons notre Líder máximo, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en Ligue 1." Jean-Michel Aulas a donc décidé de répliquer. Mais pas seulement en dégainant des arguments d'ordres sportif ou financier.

