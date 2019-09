Le jeu

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain nous avaient habitués, ces dernières années, à des rencontres animées au Groupama Stadium. Cette saison, sous la pluie de Décines, les 54 000 spectateurs ont longtemps assisté à une partie d’échecs. D’un côté une formation lyonnaise alignée en 3-5-2, très basse sur le terrain, au plan de jeu minimaliste. De l’autre, le Paris Saint-Germain, ultra dominateur toute la rencontre mais longtemps gêné par la densité lyonnaise dans l’axe, et qui est parvenu à de trop rares occasions à se montrer dangereux sur la cage d’Anthony Lopes.

Tout cela a donné un match fermé et indécis jusqu’au bout, ou presque. Jusqu’à une nouvelle inspiration géniale de Neymar quatre minutes avant le terme. Si les hommes de Sylvinho ont longtemps cru tenir bon pour décrocher un match nul inespéré vu la physionomie du match, ils ont montré trop peu de choses pour regretter ce résultat. Trop bas sur le terrain, en témoigne la position moyenne des acteurs lyonnais, tous dans leur moitié de terrain, en dehors de Memphis et Dembélé, juste sur la ligne médiane, les Gones ont trop longtemps subi les évènements. Les Lyonnais étaient parvenus à remporter leurs deux précédents matches au Parc OL face à Paris avec plus d’ambitions dans le jeu. Ce dimanche ils étaient loin de ça et le PSG, à force de patience, en a logiquement profité.

Les joueurs

Neymar peut logiquement être qualifié d’homme du match tant il a délivré d’une superbe inspiration son équipe qui semblait engluée dans la nasse lyonnaise. Di Maria a longtemps été le Parisien le plus dangereux avec le ballon et termine la rencontre avec six tirs, deuxième meilleur total derrière Neymar. Le milieu de terrain du PSG composé au coup d’envoi de trois joueurs à vocation défensive (Herrera, Marquinhos et Gueye) a manqué d’inspiration pour trouver la faille dans l’axe. Si Diallo a parfois paru fébrile, Thiago Silva a fait parler son leadership et sa maitrise.

Neymar (Paris Saint-Germain)Getty Images

Côté lyonnais difficile de faire ressortir une individualité. Andersen, en net progrès sur le plan défensif, et Marcelo, qui a bien muselé Neymar, ont été précieux. On ne peut pas en dire autant d’Houssem Aouar, absent des débats en première période et qui est pourtant resté 90 minutes sur la pelouse de Décines...

Si Lopes a longtemps retardé l’échéance (six arrêts), Thiago Mendes et Jeff Reine-Adélaïde, très intéressant dans les sorties de balle et bizarrement remplacé par Sylvinho à la 72e, ont bien bataillé au milieu du terrain, sans succès. Grand acteur l’année dernière de la victoire de l’OL, Dembélé n’a semble-t-il pas été invité au spectacle. Memphis n’a lui donné aucune bonne raison à son entraineur de l’installer définitivement dans le onze de départ.

Le facteur X

A la 73e minute de jeu Sylvinho décide de sortir son défenseur central Marcelo, remplacé par Kenny Tete. Si on ne sait pas ce qui a motivé la décision de l’entraineur brésilien (blessure, fatigue ou choix tactique) les conséquences de ce remplacement seront énormes quelques minutes plus tard. Car durant une heure et quart, le Brésilien était presque en marquage individuel sur son compatriote Neymar.

Et il l’a plutôt bien fait, laissant très peu d’occasions au numéro 10 du PSG de se retourner pour se mettre dans le sens du jeu dans la surface de l’OL. Quatorze minutes après son remplacement, c’est justement dans les 16 mètres des locaux que Neymar s’est retrouvé. Au marquage ? Kenny Tete. D’une feinte de corps et d’un croché déroutant il est parti dans le yin, laissant dans le yang le défenseur néerlandais. Et Anthony Lopes est allé chercher le cuir au fond de ses filets.

La stat’

Comme le Real Madrid mercredi soir au Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais n’a pas cadré le moindre tir face à Paris ce dimanche. S’ils ont tenté leur chance à 12 reprises, souvent de très loin, les hommes de Sylvinho n’ont jamais semblé en mesure de faire mieux. Avec ce plan de jeu minimaliste, ce score nul et vierge jusqu’à la 87e minute, semblait convenir parfaitement au coach de l’OL. Inquiétant pour une équipe qui se cherche encore une identité de jeu.

Le tweet de la longévité

La décla

Thomas Meunier : "Nous sommes là pour travailler pour des gens comme Ney ou Di Maria. On travaille toujours un peu plus pour eux. On les laisse prendre un peu plus de risques devant. Et tant qu'ils font la différence, c'est avec plaisir qu'on le fait."

La question : L’OL peut-il se contenter de si peu ?

Les supporters de l’Olympique Lyonnais étaient habitués à mieux lors des gros rendez-vous sous l’ère Génésio. Au moins sur le plan du jeu. Ce dimanche, au Groupama Stadium, l’OL n’a rien proposé. Les hommes de Sylvinho, alignés pour la première fois de la saison en 3-5-2 (ou 5-3-2 en position défensive), ont joué avec le frein à main.

Les coéquipiers de Dembélé ont semblé jouer ce match pour ne pas le perdre. Pour un club qui ambitionne d’être le principal concurrent des Parisiens sur la scène nationale et qui veut jouer chaque année la plus prestigieuse des compétitions européennes, tout cela interroge. Avec son effectif et les joueurs alignés sur le terrain, les Lyonnais avaient la possibilité d’offrir autre chose.

Plus encore que la défaite, c'est peut-être ce manque de substance, de moelle, d'audace et d'idées qui constitue la plus grande source d'inquiétude pour une équipe dont personne, aujourd'hui, ne peut dire quelle est la véritable identité. Ce Lyon soulève bien des questions. Pour l'heure, aucune réponse ne pointe à l'horizon.