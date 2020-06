Le Graët : "Macron veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs"

LIGUE 1 - Bientôt une bonne nouvelle pour tous les supporters français ? Noël Le Graët a révélé jeudi matin dans L'Equipe qu'Emmanuel Macron était favorable à une reprise avec des supporters dans les stades si les conditions sanitaires le permettent d'ici-là.

Le foot français pourrait ne pas vivre les matches à huis clos comme en Allemagne, en Espagne et bientôt en Angleterre. Noël Le Graët s'est entretenu mercredi avec Emmanuel Macron pour évoquer la prochaine saison. Selon le président de la Fédération française de football, le Chef de l'Etat serait favorable à un retour du public dès la prochaine saison, si les conditions sanitaires le permettent d'ici-là.

"Il veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs, a reconnu le patron de la FFF jeudi dans L'Equipe. Il va consulter des experts médicaux... Il y a une chance si l'épidémie de Covid-19 continue de diminuer. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai très bien que ce ne soit pas possible." Dans un entretien accordé mercredi au Figaro, Noël Le Graët estimait qu'il était "possible de remplir le Stade de France" pour les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France programmées fin juillet et début août.

Je souhaite que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France se jouent devant plus de 5.000 spectateurs

"Il y a deux mois, la décision de l’État était : "À partir de septembre, vous pourrez jouer devant 5.000 personnes", je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas un mois compte tenu de l’amélioration de la situation, détaillait le président de la FFF. Mais je souhaite que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France se jouent devant plus de 5.000 spectateurs... Et que le championnat ait lieu avec davantage de spectateurs à partir de la fin août." En manque de matches depuis début mars, tous les supporters français attendent que cette tendance plutôt positive soit désormais officialisée.

