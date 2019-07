Comme prévu, les joueurs du Paris Saint-Germain évolueront en rouge à l’extérieur cette saison avec une tenue estampillée Jordan. Un an après le début du partenariat qui avait vu les champions de France porter le Jumpman sur des tenues noires ou blanches en Ligue des champions la saison dernière, l’histoire continue entre le club de la capitale et la filiale de Nike.

Pour cet exercice 2019-2020, Jordan gagne une place dans la hiérarchie des maillots parisiens et abandonne le monochrome pour une liquette reprenant une teinte bien connue des amateurs de chaussures du plus grand basketteur de l’histoire : l’infrared, ou infrarouge en français. Kézako ? Un genre de rouge fluo apparu pour la première fois sur les Jordan 6, en 1991. On retrouve également deux bandes noires au niveau du col et des manches, mais aussi en-dessous des genoux sur les chaussettes.

L’équipe entraînée par Thomas Tuchel étrennera cette nouvelle tenue face à l’Inter à l'occasion d'un match amical, samedi à partir de 13h30 en Chine, le jour de sa commercialisation.