Ni la fougue lyonnaise, ni les rafales de vent n'ont suffi à faire vaciller le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (4-2). Alors qu'ils semblaient intouchables dans le jeu et au score, les Parisiens ont vu leur avance de 3 buts fondre à l'heure de jeu. Jusqu'à la libération signée Edinson Cavani à 10 minutes du terme, offrant 11 points d'avance au PSG sur son dauphin, l'OM. Lyon, de son côté, stagne dans le ventre mou la 9e place, à 8 points de Rennes et 13 de Marseille.

Le jeune Cherki (16 ans), pour sa première titularisation en Ligue 1, a vaguement fait illusion en début de rencontre. Mais le PSG a vite posé son emprise sur la première période, qu’il a bouclé avec 70% de possession de balle. Insaisissable, Di Maria a ouvert le score d’une subtile frappe à ras de terre (22e, 1-0). Mbappé a aggravé la marque après un bon effort d’Icardi (38e, 2-0), l’Argentin s’étant vu logiquement refusé un but malgré un soyeux lob sur Lopes (35e). A la mi-temps, les espoirs lyonnais d’arracher un point paraissaient bien maigres.

L’OL s’est même sabordé dès le retour des vestiaires sur une action ubuesque. Mendes a taclé un ballon peu dangereux dans la surface, offrant une seconde chance à Draxler. L’Allemand a évité la sortie de but en centrant à ras de terre, poussant Marçal, pris dans son élan, à une frappe surpuissante dans ses propres filets (47e, 3-0).

Lyon a fait douter le PSG

Les hommes de Garcia ont néanmoins gardé la tête haute et poussé les Parisiens, à leur tour, à la faute. Sur une passe sans contrôle de Cherki, Kimpembe a manqué son dégagement et Navas s’est troué sur la frappe à ras de terre de Terrier (52e, 3-1). La défense parisienne a alors montré d’inquiétants signes de fébrilité sur les courses de Dembélé et Toko Ekambi, le second offrant un but au premier (59e, 3-2). Dembélé a frôlé le doublé dans la foulée, devançant Kehrer au point de penalty pour tirer juste à côté (63e).

Les débats se sont finalement rééquilibrés, Paris reprenant le contrôle du jeu notamment grâce à la bonne entrée de Sarabia. C’est néanmoins Di Maria qui, bien trouvé par Mbappé, a servi Cavani pour son 199e but avec le maillot parisien (79e, 4-2) d’une frappe décroisée dans la surface. Lyon a survécu quelques minutes de par ses contres fulgurants, mais n’avait aucunement les moyens pour rivaliser face à une équipe mieux armée et préparée. Les hommes de Garcia n’ont pas le temps de ruminer : un quart de finale de Coupe de France les attend ce mercredi (21h05), face à Marseille.