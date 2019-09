En s'imposant à Bordeaux, le PSG a assuré l'essentiel à trois jours du déplacement à Galatasaray. Et comme ces dernières semaines, il a fallu un seul but de Neymar aux Parisiens pour empocher les trois points. Après Strasbourg et Lyon, Bordeaux a donc été la nouvelle victime du Brésilien. Mais les Bordelais peuvent remercier Benoît Costil de les avoir gardés en vie dans ce match. Sans les nombreux arrêts de l'ancien Rennais (29e, 48e, 63e, 79e), le score aurait été bien plus large en faveur des champions de France.

Regroupés en défense, les Bordelais n'ont jamais réussi à approcher le but de Keylor Navas (un tir en première période et, au total, 7 petits ballons joués dans la surface adverse). Les hommes de Paulo Sousa n'ont ainsi pas cadré avant la 76e minute par Eui-Jo Hwang et ont attendu d'être menés au score pour se projeter en nombre dans la moitié de terrain parisienne. Mais le véritable tournant du match aura été l'entrée en jeu de Kylian Mbappé.

De retour de blessure après un mois d'absence, l'attaquant français a fait parler sa vitesse et mis au supplice les Girondins. C'est ainsi lui qui a mis Costil à contribution trois minutes après son entrée avant de délivrer la passe décisive à Neymar (0-1, 70e). Une fois le PSG devant, il a cherché à marquer son retour par un but, multipliant les accélérations fulgurantes et les frappes. En trente minutes, Kylian Mbappé a frappé plus de fois que l'ensemble de l'équipe de Bordeaux (5 tirs contre 4) et touché 13 ballons dans la surface adverse. Face à Galatasaray, en l'absence de son compère brésilien, il sera le fer de lance de l'attaque parisienne en Ligue des champions. Il ne sera pas de trop.