Il y a du nouveau dans le dossier Paredes. La Gazzetta Dello Sport évoquait la semaine passée des discussions entre le PSG et la Juventus concernant un éventuel échange entre Leonardo Paredes et Emre Can, sans donner d'information sur les envies de l'Argentin. Ce dont s'est chargé le journal Le Parisien, en ce mercredi d'ouverture du mercato d'hiver. Selon nos confrères, le milieu de terrain du PSG est candidat à un départ, moins d'un an après son arrivée en provenance du Zenit.

Recruté contre 40 millions d'euros en fin de mercato d'hiver l'année dernière, Paredes n'a jamais endossé durablement le costume de titulaire au PSG depuis. Il reste certes sur trois rencontres de Ligue 1 jouées en intégralité, mais son statut n'a pas drastiquement évolué : Thomas Tuchel semble toujours voir en lui un joueur de complément et non une pièce-maîtresse.

Un statut à préserver en Albiceleste

Une situation qui pourrait poser un problème pour Paredes, à quelques mois de la Copa America (12 juin-12 juillet 2020, en Colombie et en Argentine). Lionel Scaloni compte sur son joueur de 25 ans, qui a participé à tous les matches de l'Albiceleste en 2019. Mais le sélectionneur argentin a fait part à la chaîne TyC Sports il y a un mois de son envie de voir "Paredes (avoir) plus de continuité dans son club".

Paredes, sous contrat jusqu'en 2023, pourrait ainsi partir en quête de temps de jeu. Pas sûr, ceci-dit, que ce soit à la Juve qu'il trouve son bonheur dans ce domaine, alors que le PSG serait donc surtout enclin à discuter avec la Vieille Dame, où Emre Can est dans une situation similaire (souvent remplaçant, lié au club jusqu'en 2022). D'autant plus que d'après RMC, Leonardo négocie également avec le champion d'Italie autour d'un possible chassé-croisé entre Mattia De Sciglio et Thomas Meunier.