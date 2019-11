Le jour du tirage au sort de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), qui a gâté l'équipe de France, Léo Dubois pourrait avoir fait une croix sur la grand-messe continentale. Selon les informations de L'Équipe et de RMC, la sortie de l'ancien Nantais à la 83e minute pourrait découler d'une blessure grave au genou gauche.

Dubois a été soutenu par deux membres du staff médical pour quitter la pelouse qu'il avait foulée à la 66e minute pour remplacer Youssouf Koné, et son cas trahissait une vraie inquiétude dans les rangs lyonnais, traduits par les propos de son entraîneur, Rudi Garcia. "J'espère que je me trompe mais le gros point noir de la soirée, ça pourrait être Léo Dubois qui est sorti pour un problème de genou. J'espère que ce n'est pas trop grave mais on est inquiets quand même."

"Les premières nouvelles n'étaient pas rassurantes" Lucas Tousart

L'Équipe annonce que des examens doivent avoir lieu dimanche afin de déterminer la gravité de la blessure mais le pessimisme de Lucas Tousart faisait écho à celui de son coach après le match. "Léo est quelqu'un de très important pour notre équipe, et les premières nouvelles n'étaient pas rassurantes. Je préférerais que ce soit musculaire." Didier Deschamps aussi sûrement, lui qui avait fait de Dubois (4 sélections) la doublure de Benjamin Pavard depuis le mois de juin.