Les tribunes n'étaient pas pleines, mais les sifflets se sont fait entendre. A domicile, l'Olympique Lyonnais a de nouveau perdu des points face à une équipe du top 10, à savoir Strasbourg (1-1). Hormis un semblant de contrôle au milieu de la première période, concrétisé par l'ouverture du score de Betrand Traoré, les hommes de Rudi Garcia ne se sont jamais donné les moyens de leurs ambitions. Les Strasbourgeois ont été plus entreprenants, égalisant avant la mi-temps et passant tout proche de l'emporter en fin match.

Lyon a fini la rencontre comme il l’a commencé : mal. Après un corner repoussé par Stefan Mitrovic, Fernando Marçal a très mal calculé sa passe en retrait et a failli marquer contre son camp, obligeant Lopes à un sprint et un tacle glissé en cognant le poteau (4e). Derrière, Tete a remplacé Rafael, blessé (8e). Le Néerlandais n’est jamais rentré dans son match, lui qui n’a réussi aucun de ses cinq centres et qui a manqué son placement pour mettre Kévin Zohi hors-jeu sur le but strasbourgeois (42e, 1-1).

Strasbourg aurait mérité mieux

Au préalable, l’OL avait pourtant montré un visage encourageant. Actif et percutant, Traoré a été récompensé d’un but de la tête, reprenant un joli centre de Maxwel Cornet (21e, 1-0). Le Burkinabé est passé proche du double sur un service de Marçal (32e), le deuxième et dernier centre réussi sur les 22 tentés par Lyon. Karl Toko Ekambi, titulaire en pointe, n’a jamais pesé dans la surface, alors qu’Houssem Aouar s’est révélé inexistant entre les lignes. Les Lyonnais se sont vite heurtés à un plafond de verre sur ce match, et Strasbourg a failli en profiter.

Suite à un gros loupé de Cornet (67e) et une frappe croisée de Tete repoussée par Mats Sels (73e), l’OL s’est éteint malgré la montée en puissance de Maxence Caqueret. Dimitri Liénard s’est échauffé avec deux frappes non-cadrées (76e, 80e), avant de trouver le poteau sur coup franc dans le temps additionnel (90e+3). Plus tôt, Kenny Lala avait également tiré sur le montant d'Anthony Lopes (87e), passant à côté d’une victoire qui n’aurait pas été volée. Plus poussif que jamais, Lyon aligne un 4e match sans victoire en Ligue 1 et voit la Ligue des champions s’éloigner, avec provisoirement 7 points de retard sur Rennes et 15 sur Marseille.