Sébastien Bazin s'est-il emmêlé les pinceaux vendredi, en affirmant que si la saison de Ligue 1 ne reprenait pas, le groupe Accor ne verserait ce qu'il doit au Paris Saint-Germain dans le cadre du contrat de sponsoring ? Le PDG du groupe Accor a fait machine arrière sur Europe 1, dimanche, en affirmant que le contrat avait été honoré.

"Nous avons des liens contractuels et Accor les a toujours respectés et les respectera toujours, a assuré l'ancien dirigeant du PSG de 2009 à 2011 [...] Tout va bien et nous sommes très fiers d'être associé au PSG", a-t-il affirmé. Il avait juste avant concédé s'être "pris les pieds" dans le tapis.

Selon L'Equipe samedi, le club de la capitale a bel et bien reçu environ 70 millions d'euros pour 2019-20, soit l'intégralité de ce qu'Accor lui devait. Ses propos concernaient-ils alors la saison prochaine ? Bazin botte en touche : "Je faisais allusion au fait que quand on est sponsor, on veut de la visibilité. C'est dans les mauvais moments que l'on reconnaît ses amis. Dans les moments de tempête et de joie, nous serons aux côtés des gens avec lesquels nous sommes partenaires."