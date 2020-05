TRANSFERTS - Le défenseur central Alvaro Gonzalez jouera toujours sous les couleurs de l'Olympique de Marseille en 2020-2021. C'est le président du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud qui l'a confirmé à l'AFP. L'option d'achat du joueur, prêté par Villareal, va être levée par l'OM.

Enfin une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Elle était attendue, elle a été officialisée par Jacques-Henri Eyraud. "Alvaro sera olympien la saison prochaine", a assuré vendredi à l'AFP le président marseillais qui va lever l'option d'achat du défenseur espagnol, prêté par Villarreal. Alvaro Gonzalez (30 ans) a plusieurs fois cette saison clamé son amour de l'OM, encore récemment sur les réseaux sociaux, et fait part de son envie de rester, notamment pour y disputer la Ligue des champions.

La formule du prêt avait été choisie "pour des raisons économiques", avait expliqué le joueur à l'AFP en février. "Mon intention était de signer quatre ans ici, au final, l'option d'achat se déclenchait au bout de cinq matches", détaillait-il. En 24 matches (1 but), toutes compétitions confondues, l'Espagnol est devenu un des chouchous du stade Vélodrome. "C'est un leader, il met l'équipe en place", disait de lui son entraîneur, André Villas-Boas, qui en a fait son chef de défense.

Payet et Thauvin devraient aussi rester

Si l'incertitude plane toujours autour de l'avenir du technicien portugais, ce n'est donc plus le cas pour Alvaro. Et ce même si le mercato de l'OM n'a pas vraiment commencé entre l'incertitude sur les dates de reprise de la saison et l'attente de la sanction du fair play financier. Le meneur de jeu Dimitri Payet ou l'attaquant Florian Thauvin, qui reprenait seulement la compétition au moment où la saison a été arrêtée par la pandémie, ont toutefois fait avoir qu'ils entendaient rester au club et disputer la Ligue des champions.

Côté départs, le milieu Morgan Sanson ou le défenseur croate Duje Caleta-Car pourraient faire l'objet d'un transfert. Côté arrivées, l'attaquant sénégalais de Rennes Mbaye Niang est dans le viseur, selon plusieurs sources.

