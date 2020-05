Luka Elsner et Bernard Joannin

LIGUE 1 - Dans un communiqué publié vendredi après-midi sur son site officiel, Amiens (19e), relégué en L2 à la suite de la décision de la LFP de stopper définitivement la saison 2019-2020, a indiqué qu'il "se réservait la possibilité de contester cette décision".

Les recours ne devraient pas tarder à tomber. Outre l'Olympique Lyonnais et le Toulouse Football Club, par la voix de Jean-Michel Aulas et Olivier Sadran, Amiens ne souhaite pas en rester là après la décision de la LFP d'arrêter définitivement la saison 2019-2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Avec ce classement figé, le club picard, 19e au terme de la 28e journée, est donc relégué en Ligue 2 "sans que la saison n'ait pu aller jusqu'à son terme ou que l'ensemble des rencontres aller-retour n'ait pu être joué d'une manière ou d'une autre", conteste l'ASC dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel.

Play Icon

Ligue 1 Des recours à la limite de l’indécence : "Ça parait déplacé au vu de la situation" IL Y A UNE HEURE

"Cette décision est pour notre club, l'ensemble de nos joueurs, entraîneurs, administratifs, bénévoles et supporters, extrêmement lourde de conséquences, renchérit le club qui avait rejoint l'élite pour la première fois de son histoire en 2017. En l'état de notre réflexion et dans l'attente de la publication du procès-verbal de ce Conseil d'administration, l'Amiens SC se réserve la possibilité de contester cette décision, puisque l'équité sportive, en cette période particulièrement difficile pour tous, aurait dû au contraire amener les différentes instances décisionnaires à ne prononcer aucune relégation."

Des menaces qui font écho à l'interview diffusée jeudi soir sur la page Facebook du club amiénois par le président Bernard Joannin. "Je vais me battre avec toutes mes équipes pour faire valoir nos droits car je pense que cette décision n'est pas juste, a-t-il déclaré. Nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe." Jeudi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a prévenu que les recours n'auraient peu de chances d'aboutir, au micro de RMC : "S'ils veulent aller au tribunal, qu'ils y aillent".

Ligue 1 Thiago Silva : "C’est le championnat le plus étrange que j'ai gagné" IL Y A 3 HEURES