Si la Ligue 1 sera de retour dès mardi dans le cadre de la 16e journée, elle s'arrêtera aux alentours de 19h00 pour ce week-end, après Rennes - Saint-Etienne (17h00). Le match de clôture de cette 15e journée entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, prévu à 21h00, a en effet été annulé et sera reporté à une date ultérieure "sur décision des autorités monégasques en raison des conditions météorologiques". Les Alpes-Maritimes et le Var ont en effet été placés en vigilance rouge pluies et inondations dimanche matin.

Une réunion avec les délégués et officiels du match a eu lieu en tout début d'après-midi mais la décision faisait peu de doute. Il est en effet fortement recommandé aux habitants de rester chez eux et de ne pas utiliser leur véhicule, ce qui rend tout naturellement le déplacement des supporters compliqué, entre autres éventuels problèmes. Il faudra donc très certainement attendre 2020 pour voir cette rencontre se disputer, Neymar et ses coéquipiers ayant un calendrier très chargé d'ici là, en raison de la Ligue des champions mais aussi de la Coupe de la Ligue. Avec un match aller programmé... après le retour ? Ce dernier étant prévu le 12 janvier, c'est une possibilité.

Sportivement, ce report a pour conséquence de laisser provisoirement l'Olympique de Marseille à cinq points du PSG, premier. Monaco, 14e, ne verra pas la première partie de tableau ce week-end. Revenus de Madrid avec un nul miraculeux (2-2), les Franciliens disposeront finalement de plus d'une semaine pour préparer la réception de Nantes, mercredi (21h05). Battus à Bordeaux le week-end dernier (2-1), les hommes de Leonardo Jardim se rendront eux à Toulouse deux heures plus tôt (19h00).