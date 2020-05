LIGUE 1 - Toujours farouchement opposé à l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, Jean-Michel Aulas a écrit un nouveau courrier mercredi au ministère des Sports pour proposer un calendrier de reprise.

Jean-Michel Aulas estimait mercredi matin au micro de Franceinfo qu'il avait effectué "peu d'excès" depuis l'arrêt du championnat. Et pourtant : après avoir écrit au Premier ministre et au ministère des Sports lundi pour tenter de reprendre la Ligue 1, le président de l'OL a proposé un calendrier de reprise à Roxana Maracineanu. Le patron du septième de L1 lors de la saison 2019-2020 a évoqué une reprise d'activité des matches à huis clos "aux alentours de début juillet".

"Nous vous demandons instamment que, comme pour le deuxième tour des Municipales, et sous le couvert et le contrôle du Comité Scientifique, vous puissiez autoriser dès le 2 juin la reprise des entraînements collectifs par groupe maximum de onze, afin d'envisager en commun avec la LFP une clause de revoyure le 15 juin qui permettrait de décider de reprendre (ou pas) l'activité des matches à huis clos aux alentours de début juillet", a demandé Jean-Michel Aulas dans un courrier obtenu par l'AFP.

Par ailleurs, plus tôt dans la journée, le dirigeant lyonnais avait indiqué qu'il demandait aussi le redémarrage de la D1 féminine, quand bien même les Lyonnaises ont été sacrées championnes. "Toutes les compétitions doivent être menées à terme", a insisté le dirigeant au micro de France Info, expliquant que l'OL avait saisi lundi le Conseil d'Etat "pour remettre en cause une décision qui touche aussi le football féminin où l'on est pour l'instant premier et théoriquement champion de France".

"Nous n'avons pas fêté ce titre car nous considérons qu'il est arrivé alors que le PSG était à trois points de l'Olympique lyonnais et pouvait tout à fait nous dépasser, a encore poursuivi le président de l'OL. La suspension de la D1 féminine est en effet survenue quelques jours avant le duel le plus attendu de la saison entre Lyon et son dauphin, le PSG."

