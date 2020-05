Aulas surpris par le départ de Coupet : "l'objectif était de lui remettre une prolongation d'un an"

LIGUE 1 - Jean-Michel Aulas s'est déclaré "surpris" par le départ à Dijon de l'entraîneur des gardiens du club, Grégory Coupet. Ce dernier s'est engagé au DFCO pour occuper le même poste.

Le départ de Coupet à Dijon en a surpris plus d'un. Jean-Michel Aulas en fait partie. "C'est évidemment un sujet traité par Juninho qui va s'exprimer. Nous avons été surpris car l'objectif mercredi était de lui remettre une prolongation pour un an. Il a estimé que l'OL avait trop tardé pour le prolonger. Ce que je sais est qu'il doit partir. Nous le remplacerons comme d'habitude comme on le fait toujours par si possible quelqu'un qui a toute ses qualités et d'autres complémentaires", a-t-il dit à l'AFP.

L'entraineur des gardiens de Saint-Etienne pour le remplacer ?

L'entraîneur des gardiens de l'AS Saint-Etienne, Fabrice Grange, ancien de l'Olympique lyonnais et cousin de Florian Maurice, responsable du recrutement de l'OL sur le départ pour Rennes, pourrait-il avoir le profil pour le remplacer ? Jean-Michel Aulas est hésitant. "Les retours de Saint-Etienne ne sont jamais très appréciés des supporters mais il est quelqu'un de bien. Je l'aime beaucoup. Je crains que son passage à Saint-Etienne ait posé quelques problèmes. C'est Juninho qui prendra la décision. Je dis un avis de ce que je lis sur les réseaux sociaux", a-t-il tempéré.

Grégory Coupet (47 ans), arrivé à Lyon en 1997 en provenance de l'ASSE où il a été formé et où il a débuté en professionnel (1993-1997) a joué à l'OL jusqu'en 2008 avant de partir à l'Atletico Madrid puis de finir sa carrière au PSG (2009-2011). Il avait succédé à Joël Bats comme entraîneur des gardiens professionnels du club en janvier 2018. Il était en fin de contrat.

