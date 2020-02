Saint-Etienne ne s'en cache pas. Si les Verts sont encore engagés en Coupe de France, c'est bien la course au maintien qui monopolise leur attention. À juste titre. Elle a pris une autre tournure dimanche après la défaite sur le terrain de Brest, l'un de ses rivaux dans cette lutte pour éviter la relégation (3-2). La huitième sur les neuf dernières sorties des Verts en championnat. L'ASSE est 16e et n'a plus que deux points d'avance sur le barragiste, Dijon. Mais le plus grave, compte tenu de la nature du combat qui l'attend désormais, c'est qu'elle ne répond plus.

Claude Puel ne se voile pas la face. "Je suis inquiet, a lâché l'entraîneur stéphanois. On fait partie des équipes qui vont devoir batailler dans la course au maintien. On doit s'engager plus. Je pense que les joueurs sont conscients de la situation. Mais on doit plus se lâcher." Ce que les Verts ont fait après la pause en Bretagne. Mais cela n'a pas suffi pour effacer une première période catastrophique à tous les niveaux. Rentrer au vestiaire pour la pause avec trois buts de retard dans une confrontation directe pour le maintien, c'est assez révélateur des lacunes actuelles de Saint-Etienne.

Elle se situent d'abord dans le jeu. Car l'ASSE n'est pas tombée aussi bas par hasard. Il y a une certaine logique compte tenu de ses carences dans tous les secteurs. Ses difficultés dans le domaine offensif ne datent pas d'hier. À la limite, ce n'était pas le problème en Bretagne où les Stéphanois ont inscrit deux buts. Ils n'ont atteint ou dépassé cette barre que trois fois sur leurs douze dernières sorties en Ligue 1. Mais ce léger mieux a été totalement gâché par les errements défensifs qui ont coûté trois buts à la formation de Claude Puel.

"Les autres gagnent derrière…"

L'entraîneur des Verts ne trouve pas la solution pour exploiter la qualité de l'effectif stéphanois, nettement supérieure à celle de ses concurrents dans la course au maintien. Il a d'ailleurs d'ores et déjà choisi d'appuyer sur un autre ressort pour tenter de sortir son équipe de cette situation infernale. "J'aimerais qu'on ait plus de certitudes dans notre jeu, a-t-il soufflé en conférence de Brest. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi j'insiste sur l'état d'esprit et le fait qu'on ne doit pas lâcher."

Il y a urgence pour les Verts. Car ses poursuivants ont déjà enclenché la vitesse supérieure. Metz est passé devant à la différence de buts avec son nul à Nantes (0-0). Nîmes, 17e, est revenu à un point après quatre succès consécutifs. Dijon, 18e, n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers matches. Et Amiens, même en difficulté, fait toujours mieux que Saint-Etienne à l'image du nul arraché face au PSG (4-4). "Les autres gagnent derrière donc ça devient de plus en plus inquiétant, a résumé Loïs Diony au micro de BeIN Sports. Il faut qu'on se serre les coudes." C'est le moment où jamais. Car l'ASSE est désormais au bord du vide.