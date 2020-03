C'est toujours l'un des enjeux de la fin de saison. Mais il a une saveur particulière cette année. La course au titre de meilleur buteur promet déjà d'être serrée. Si Kylian Mbappé mène la danse avec ses 18 réalisations, Wissam Ben Yedder le talonne à une petite longueur. Et Moussa Dembélé est loin d'avoir abdiqué avec ses 14 unités. La lutte à distance entre le Parisien, le Monégasque et le Lyonnais s'annonce savoureuse sur les onze dernières journées du championnat. Car chacun a des arguments différents à faire valoir.

Mais cette bataille revêt encore une autre dimension. L'avenir dira si les trois attaquants français trusteront encore les trois premières places du classement des buteurs au soir de la 38e journée, le 23 mai prochain. C'est loin d'être acquis tant la concurrence est forte… et exclusivement étrangère. Mais ce ne serait pas anodin tant il est rare de voir un podium 100% tricolore au classement des buteurs au bout d'une saison de Ligue 1.

Trois Français, un seul précédent au XXIe siècle

Il faut remonter à un peu plus de dix ans en arrière pour voir les trois premières places du classement des buteurs squattées par des Français. C'était à l'issue de la saison 2008-09, et c'est d'ailleurs le seul cas de figure recensé jusqu'ici au XXIe siècle. Elle avait vu André Pierre-Gignac, alors à Toulouse, terminer en tête avec 24 réalisations. "Dédé" avait bouclé l'exercice avec sept longueurs d'avance sur le Lyonnais Karim Benzema et le Parisien Guillaume Hoarau, auteurs chacun de 17 buts.

André-Pierre Gignac avec Toulouse en 2009Getty Images

Depuis, il n'y a jamais eu plus de deux Français sur le podium du classement des buteurs. Et ce cas ne s'est produit que trois fois. En 2010-11, quand Kevin Gameiro (22 buts) et Grégory Pujol (17) avaient complété un tiercé remporté par le Sénégalais du LOSC Moussa Sow (25). Puis en 2013-14, avec Gignac (16), passé à Marseille, mais aussi Ben Yedder (16), alors à Toulouse, pour compléter un podium où le Parisien Zlatan Ibrahimovic (26) avait terminé sur la plus haute marche. Et enfin en 2014-15 avec le Lyonnais Alexandre Lacazette (27 buts) et Gignac (21) aux deux premières places devant Ibrahimovic (19).

Un trio encore menacé par la concurrence étrangère

Mbappé, Ben Yedder et Dembélé vont devoir tenir le rythme pour réussir à succéder au trio Gignac - Benzema - Hoarau. Car derrière, il y a de la concurrence. Surtout pour le Lyonnais. L'avant-centre des Gones a une meute de buteurs étrangers prêts à lui ravir la troisième place du podium, en attendant éventuellement de viser plus haut. Avec 13 buts, Neymar (PSG) et Victor Osimhen (Lille) sont les plus menaçants. Mais le Parisien Mauro Icardi et le Messin Habib Diallo, auteurs de 12 buts, voire le Marseillais Dario Benedetto (11) ou le Rennais M'Baye Niang (10) n'ont pas dit leur dernier mot.

Victor Osimhen lors de LOSC-OM / Ligue 1Getty Images

Il est en revanche peu probable de voir un autre Français se mêler à la lutte pour le podium. Derrière le trio Mbappé - Ben Yedder - Dembélé, les autres Tricolores sont distancés dans la course au classement des buteurs. Le Marseillais Dimitri Payet, les Strasbourgeois Ludovic Ajorque et Adrien Thomasson et l'Amiénois Serhou Guirassy sont les mieux classés avec huit réalisations, soit six de moins que Dembélé. À onze journées de la fin, l'une des trois premières places semble inaccessible pour eux.

Mbappé, Ben Yedder ou Dembélé : qui est le favori ?

S'il fallait dégager un favori pour le titre de meilleur buteur, Mbappé serait certainement le mieux taillé pour endosser le costume. Le Parisien, sacré la saison passée avec 33 réalisations, confirme sa boulimie de buts sur l'exercice actuel. Il ne lui a fallu que 20 matches pour trouver les filets à 18 reprises. Son ratio, 0,9 but par match, est bien supérieur à celui de Ben Yedder (0,68) et de Dembélé (0,54). Mais Paris est encore engagé dans quatre compétitions. Sa marge de 13 points d'avance en tête du classement offre à Tuchel la possibilité de faire tourner son effectif. Et de faire souffler Mbappé.

Cela peut faire le jeu de Ben Yedder. L'ASM peut se concentrer exclusivement sur le championnat et a tout intérêt à solliciter au maximum son avant-centre dans la course au podium. Ben Yedder pourrait jouer plus de matches que Mbappé dans le sprint final. D'un autre côté, il est un peu moins en verve avec quatre buts inscrits en L1 en 2020 contre 7 au Parisien et 6 à Dembélé. Le Lyonnais réussit un excellent début d'année civile. C'est son meilleur argument pour tenter de coiffer ses deux compatriotes sur le fil dans une course au titre de meilleur buteur plus passionnante que jamais.