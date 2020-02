Tout est une question de perspective. Malgré quelques occasions, le FC Nantes n'a pas réussi à venir à bout du FC Metz (0-0) ce samedi à la Beaujoire, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Suffisant pour parler du fameux "résultat frustrant" ? L'entraîneur canari, Christian Gourcuff, a répondu par la négative. "On ne va pas parler de frustration tout le temps. Aujourd'hui, ça a été 90 minutes de souffrance. Dans l'expression de notre jeu, il y a beaucoup d'insuffisances, d'approximations. On a un jeu très statique qui ne permet pas de contrôler la partie", a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités.

"On ne peut pas se permettre d'être aussi détaché. On s'est créé des occasions, mais quasiment exclusivement par Simon Moses, a nuancé Gourcuff. Il faut regarder les choses en face. Ce match doit servir de déclic, on ne peut pas continuer dans ce registre. Aujourd'hui, je l'ai vécu comme un calvaire. Si chaque passe est compliquée, c'est impossible de peser sur le match (...). On a montré d'autres choses dans d'autres circonstances, et il n'y a pas longtemps, à Rennes notamment. Là c'est la réalité de ce match, j'espère que ce ne sera pas la réalité jusqu'à la fin de saison." Les supporters nantais croisent également les doigts.