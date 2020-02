Toulouse est prévenu. Lors du match aller, en octobre dernier, le TFC avait déjà été victime du réalisme rennais dans les dernières secondes. Yann Gboho avait délivré le Roazhon Park en offrant le but de la victoire aux Rouges et Noirs à la toute fin du temps additionnel (92'). Cette victoire à l'arraché contre le TFC a été la première d'une longue liste qui place désormais le Stade Rennais comme un expert en la matière.

En Europe, personne ne fait mieux

En Ligue 1, le Stade Rennais a récolté 11 points grâce à des buts marqués après la 85e minute de jeu cette saison. En Europe, personne ne fait mieux. Le match qui illustre le mieux cette force de caractère est le derby face à Nantes, en janvier dernier. Au Roazhon Park, les hommes de Stephan étaient menés 2-1 à la 94e minute. Mais, devant leur public, les Rennais n'ont rien lâché et ont complètement retourné la situation grâce à des buts de Bourigeaud (95e) et Raphinha (97e).

Raphinha crucifie Lafont au bout du temps additionnelGetty Images

Pourtant, faire la différence dans les derniers instants et renverser une situation n'a jamais vraiment été dans l'ADN du club breton. Sur le site officiel du Stade Rennais, Mbaye Niang a récemment expliqué comment les joueurs ont développé cette force mentale : "On a créé cette force de caractère depuis le début de la saison. On ne lâche jamais rien quel que soit le résultat. C'est dans la difficulté que l'on se construit. On a vécu une période tellement difficile au mois d'octobre. Ça nous a renforcés mentalement."

Stéphan y est pour beaucoup

Ce changement, les joueurs le doivent aussi à Julien Stéphan. Au-delà de son plan de jeu et de son approche offensive, le coach français a réussi à inculquer à ses hommes un état d'esprit irréprochable. Une qualité qu'a notamment soulignée Benjamin Bourigeaud, après la victoire au bout du temps additionnel face au FC Nantes : "C'est ce qui fait notre force aujourd'hui : l'état d'esprit, ne rien lâcher jusqu'à ce que l'arbitre siffle."

Vidéo - Stéphan a senti ses joueurs "investis d'une mission" 04:16

Dimanche dernier, face à Nîmes (2-1), Rennes a refait le coup en arrachant les trois points dans les derniers instants grâce à un but de Mbaye Niang à la 89e minute. En zone mixte après la rencontre, Julien Stéphan s'est lui-même réjouit de cette nouvelle tendance côté rennais : "C'est pour nous un sentiment très positif de prendre ces trois points, très encourageant aussi de continuer à être insistant pour faire tourner les matches en fin de rencontre."

Malgré ces statistiques flatteuses, les fins de matches n'ont pas toujours souri aux Bretons cette saison. Lors du choc face à l'OM en janvier dernier, les hommes de Stéphan ont laissé filer des points précieux face à un concurrent direct à l'Europe dans les dernières minutes de la rencontre (0-1). Si le Stade Rennais est désormais distancé par les Olympiens au classement, il reste devant le LOSC dans la course à la troisième place. Pour y rester, les hommes de Stephan devront être fort mentalement et ne pas perdre de points dans les moments décisifs. Mais cette année, le Stade Rennais semble armé pour ne pas abdiquer.